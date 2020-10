"É uma ideia estapafúrdia. E isto é para não dizer nada pior." É desta forma que César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), reage à possibilidade de ser a GNR e a PSP a fiscalizar quem tem a aplicação StayWay Covid instalada. Uma proposta de lei apresentada pelo Governo à Assembleia da República e que, se for aprovada, torna obrigatório o uso de máscara na rua e da aplicação StayWay Covid em "contexto laboral ou equiparado, escolar e académico".Quem não cumprir estas regras arrisca-se a multas que podem ir dos 100 aos 500 euros . Além de ter a aplicação, o Governo quer ainda que seja obrigatória a introdução dos códigos na aplicação para pessoas infetadas. A fiscalização destas medidas ficará a cargo das forças de segurança. PSP e GNR reconhecem àque esta será uma medida difícil de aplicar e que coloca os agentes e militares numa posição delicada perante a população."É curioso que o Governo nos dê uns trabalhos um bocado estranhos e depois para responder a problemas não nos ouça. Por exemplo, olhando para a atual proposta de Orçamento do Estado seria de esperar que o Governo não nos pedisse mais nada, mas depois usa-nos em situações muito complexas. O que achamos é que se a lei for aprovada, tem de haver regras, tem de ser muito claro para todos como as coisas vão ser feitas", aponta o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues.Mais duro nas críticas, César Nogueira, da APG/GNR, não tem dúvidas: "Se a proposta do Governo for aprovada estaremos cá para cumprir o que nos é designado. Mas uma coisa é certa: a ideia além de ridícula é de difícil implementação." O líder do maior sindicato da GNR lembra que "nem toda a gente tem telemóveis que possam ter essa aplicação. As pessoas com alguma idade e que têm uma reforma de 200 euros não vão comprar um telemóvel que custa isso para terem a aplicação". E mesmo que a lei isente essas pessoas de ter a aplicação, há dificuldades que as forças de segurança anteveem noutros casos. "Só podemos prever muitas dificuldade em levar avante este tipo e medidas. Não estou a ver que as pessoas possam ceder o seu telemóvel para as mãos do polícia, mas mesmo que o façam, depois, é ele que desbloqueia o telemóvel?", questiona Paulo Rodrigues, do principal sindicato da PSP."Se a lei for avante tem de haver um esclarecimento de forma muito clara para que as pessoas saibam que têm de fornecer o telemóvel, mas isto é uma missão muito ingrata", acrescenta. Paulo Rodrigues entende mesmo que "não é justo colocar esta responsabilidade em cima dos ombros da polícia", defendendo que deve "haver uma forma diferente de fazer as coisas, um centro informático, qualquer coisa".César Nogueira concorda que o trabalho vai ser difícil para os militares da GNR e antecipa uma série de dúvidas. "Vamos pedir para ver o telemóvel? Hoje quando alguém nos filma ou fotografa nem podemos pegar no telemóvel, só podemos pedir para que a pessoa apague as imagens, e agora vamos ver os telemóveis para ver a aplicação, não sei se é possível? Se nem a videovigilância nas ruas é aprovada por uma questão de privacidade dos cidadãos, vai ser possível agora que o Estado monitorize os telemóveis de cada um? Há pessoas que não querem e não vão querer ter a aplicação por questões de privacidade e as forças de segurança vão fazer o quê?"Apesar das críticas, tanto o sindicato da GNR como o da PSP garantem, apesar das dúvidas, que, se a lei for aprovada, vão cumprir. Não sem admitir que essa ação "vai trazer mais desconforto, mais conflitualidade e vai obrigar a outras reações da polícia, porque vai ter de haver consequências da não aceitação da ordem", sublinha Paulo Rodrigues. O sindicalista lamenta ainda que estes aspetos da pandemia sejam colocados nos ombros da polícia. "Noventa por cento da pandemia não é um caso de polícia. A polícia é o fim da linha e deve ser usada só quando falham outras soluções. Não gostava de ver a polícia a voltar ao tempo dos meus avós em que fiscalizavam quem tinha isqueiro", refere.