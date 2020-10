Ana Gomes contra obrigatoriedade da app StayAway Covid

A fiscalização do cumprimento da nova lei irá competir "à Guarda Nacional Republicana, à Polícia de Segurança Pública, à Polícia Marítima e às polícias municipais", refere a proposta de lei que o Governo entregou na quarta-feira à noite no Parlamento, avança o Jornal de Notícias . Ou seja, serão as autoridades a fiscalizar a existência desta aplicação nos telemóveis dos cidadãos.Esta quarta-feira, o candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan, mostrou-se também contra a obrigatoriedade da app, revelando, em comunicado a sua "total oposição a soluções desta natureza que não partam do princípio fundamental da adesão voluntária". "Considero que são intoleráveis quaisquer medidas de impedimento de utilização ou frequência de espaços ou serviços (transportes, escolas, estabelecimentos comerciais, locais de trabalho, unidades de saúde) com fundamento no facto de a aplicação não estar instalada", acrescenta ainda o candidato a Belém.Na exposição de motivos, o executivo argumenta ser "essencial estabelecer" um "regime sancionatório que assegure o escrupuloso cumprimento, pela população, das medidas que são indispensáveis à contenção da infecção", quanto aos "deveres de obrigatoriedade de uso de máscara e de utilização da aplicação móvel".