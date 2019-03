O primeiro-ministro, António Costa, garante que o Governo que lidera "nunca" passou por uma situação de conflitos de interesses, apesar das várias relações familiares que ligam elementos do Executivo. O tema polémico já criou até uma troca de palavras entre o antigo Presidente Cavaco Silva e o atual Chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Às vezes estamos todos de acordo sobre um tema, outras estamos em desacordo, agora as pessoas não pensam o mesmo por serem marido e mulher", defendeu António Costa em declarações à TSF e ao DN, garantindo que nunca detetou "um padrão de coincidência de opiniões em função de relações familiares ou não familiares. Aliás, Costa lembrou inclusive que a sua mulher "não deixou de se manifestar contra uma medida" de um Governo e que não houve problema nenhuma: "continuamos casados e felizes."

O primeiro-ministro garantiu ainda que não escolheu "ninguém para o Governo por ser filho, pai ou mulher de quem quer que seja" e assegurou que "todos estão lá por mérito próprio e não pela sua relação familiar". No Executivo atual, os ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e do Mar, Ana Paula Vitorino, são casados e o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, é pai da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. "Não há em caso algum qualquer conflito de interesses, como ao longo dos últimos quatro anos se tem verificado", atirou, defendendo que só haveria "uma questão ética se alguém nomeasse um familiar seu" e que isso não se verifica". Além disso, frisou, "um gabinete não é um órgão da administração pública", mas "um órgão de apoio à atividade política de um membro do Governo em que o critério fundamental de nomeação é a competência pessoal, política e técnica".

Na quinta-feira, as críticas do antigo Presidente da República Cavaco Silva às relações familiares entre membros do Governo não ficaram sem resposta do primeiro-ministro, António Costa, que aproveitou a boleia das críticas do atual Chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. "O professor Cavaco Silva tem muitas qualidades, mas a memória não é a melhor nem sobre os seus próprios Governos nem sobre a composição atual do Governo", disse Costa aos jornalistas, durante a apresentação do plano de mobilidade do seu Executivo.

Num ataque forte, Costa fez alusões a José Oliveira e Costa, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do Governo de Cavaco Silva, garantindo que "nenhum" dos membros do seu Governo "sairá para criar um banco que depois vá à falência e viver à custa dos contribuintes". A outra crítica aludiu a Ferreira do Amaral que, como ministro das Obras Públicas, adjudicou a concessão da Ponte Vasco da Gama à Lusoponte e depois chefiou a administração da empresa. "Nenhum membro do meu Governo sairá para ir para gerir uma infraestrutura cuja construção ordenou na legislatura imediatamente anterior", atirou o chefe de Governo.

Antes, em declarações à Lusa, Costa defendeu que "não há qualquer novidade" quanto aos casos de relações familiares entre membros do Executivo. "O Presidente tem razão. Primeiro, quando sinalizou que nada mudou desde a formação original do Governo. Pelo que, não só não há qualquer novidade que dê atualidade ao tema, como a experiência destes três anos provou não ter havido qualquer problema com estas duas coincidências", explicou o primeiro-ministro.

António Costa disse também que Marcelo Rebelo de Sousa "tem também razão quanto à necessidade de abrir o sistema político", aproveitando para recordar que, "dos 62 membros" do Governo, "36 são militantes do PS e 26 são independentes".

E continuou: "só 13 já tinham sido membros do Governo e 49 nunca o tinham sido; 30 já tinham exercido algum cargo político (Governo, Assembleia da República, Câmaras Municipais...), 32 exercem cargos políticos pela primeira vez".

Na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que se limitou a aceitar a designação feita pelo Presidente Cavaco Silva, "que foi a de nomear quatro membros do Governo com relações familiares, todos com assento no Conselho de Ministros".

O chefe de Estado disse ter aceitado essa solução "partindo do princípio de que o Presidente Cavaco Silva, ao nomear aqueles governantes, tinha ponderado a qualidade das carreiras e o mérito para o exercício das funções".

"Depois disso, não nomeei nenhum outro membro com relações familiares para o exercício de funções no executivo e com assento no Conselho de Ministros", salientou ainda o Presidente da República.

Já depois de Cavaco Silva ter respondido na quarta-feira que "não há comparação possível" entre o Governo a que deu posse, em 2015, e o atual, Marcelo Rebelo de Sousa insistiu que é "um facto histórico" que foi o seu antecessor que nomeou os quatro membros do governo com relações familiares.