Listas atualizadas dão médico de família a dez mil por mês

Contas da Administração Central do Sistema de Saúde cortam quem não interaja com os centros de saúde há mais de cinco anos.

Por mês, a dez mil pessoas tem sido atribuída uma equipa de saúde familiar - composta por um médico e por um enfermeiro - graças às atualizações das listas de utentes dos cuidados de saúde primários.







Sábado

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com o Jornal de Notícias , são retiradas as pessoas que não interagem com centros de saúde há mais de cinco anos e que não têm um médico de família atribuído. Porém, estas podem sempre pedir para serem inscritas.Segundo a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), as listas são atualizadas regularmente tendo em conta também os nascimentos, mortes e mudanças de morada. Em Portugal, estima-se que mais de 1,6 milhões de pessoas registadas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) não tenham médico de família.