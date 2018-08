Angola: O caso das transferências de €17 milhões foi arquivado

Capa n.º 744

O alerta foi dado em Setembro de 2011 através do Processo Administrativo (PA) nº 1.252. Em causa estava um conjunto de transacções suspeitas que o Millennium bcp comunicou ao Ministério Público (MP) ao abrigo da lei de branqueamento de capitais. De forma resumida, dizia isto: entre Fevereiro e Agosto desse ano, um empresário têxtil com conta numa sucursal do banco em Vila Nova de Famalicão, e em representação de um offshore com sede em Gibraltar, tinha ordenado 11 transferências bancárias avaliadas em cerca de 1 milhão de dólares (855 mil euros ao câmbio actual). O dinheiro viera de Angola e seguira do BCP para outras contas em Portugal e nas Ilhas Caimão.Diligente, o banco informou que tinha conseguido reunir outros dados importantes: por exemplo, que o empresário português não era quem realmente mandava no offshore Muralis Limited, mas sim um angolano que tinha até um nome parecido com o do então director do Tesouro Nacional de Angola.Este é um caso que hoje pode ser visto como o exemplo acabado do que não deve ser uma investigação criminal. É que durante seis anos e até ao arquivamento ocorrido em Abril deste ano, o inquérito esteve longos períodos sem qualquer diligência e andou de mão em mão, pois passou por quatro procuradores e três inspectoras da Polícia Judiciária (PJ).Leia todos os detalhes da história, que começou por ser investigada por Orlando Figueira, já de saída do Departamento Central de Investigação e Acção Penal.