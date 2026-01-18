André Ventura ganhou na Madeira

André Ventura foi o candidato mais votado nas eleições presidenciais deste domingo na R.A. da Madeira com 33,42% do votos, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.



André Ventura TIAGO PETINGA/LUSA

O segundo candidato mais votado foi António José Seguro com 22,79%, e o terceiro foi Luís Marques Mendes, com 14,67% dos votos, segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral.

Freguesias apuradas: 54 Freguesias por apurar: 0 Concelhos apurados: 11 Concelhos por apurar: 0 Candidato %Votos Votos André Ventura 33,42% 44.862 António José Seguro 22,79% 30.593 Luís Marques Mendes 14,67% 19.687 João Cotrim de Figueiredo 14,37% 19.290 Henrique Gouveia e Melo 8,10% 10.876 Catarina Martins 3,81% 5.118 Manuel João Vieira 0,87% 1.169 Jorge Pinto 0,82% 1.105 António Filipe 0,57% 759 André Pestana da Silva 0,41% 544 Humberto Correia 0,16% 218 Outros dados das eleições Presidenciais 2026: Inscritos: 255.653 % Votos brancos: 0,54% % Votos nulos: 2,97% % Votantes: 54,41% % Abstenção: 45,59%

Fontes: Agência Lusa, SGMAI-AE - Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral