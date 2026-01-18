Sábado – Pense por si

Presidenciais 2026

André Ventura ganhou na Madeira

Lusa 21:52
Segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

André Ventura foi o candidato mais votado nas eleições presidenciais deste domingo na R.A. da Madeira com 33,42% do votos, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

André Ventura
André Ventura TIAGO PETINGA/LUSA

O segundo candidato mais votado foi António José Seguro com 22,79%, e o terceiro foi Luís Marques Mendes, com 14,67% dos votos, segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral.

Freguesias apuradas:        54
Freguesias por apurar:       0
Concelhos apurados:         11
Concelhos por apurar:        0


Candidato                 %Votos       Votos 
André Ventura              33,42%     44.862  
António José Seguro        22,79%     30.593  
Luís Marques Mendes        14,67%     19.687  
João Cotrim de Figueiredo  14,37%     19.290  
Henrique Gouveia e Melo     8,10%     10.876  
Catarina Martins            3,81%      5.118  
Manuel João Vieira          0,87%      1.169  
Jorge Pinto                 0,82%      1.105  
António Filipe              0,57%        759  
André Pestana da Silva      0,41%        544  
Humberto Correia            0,16%        218  

Outros dados das eleições Presidenciais 2026:
Inscritos:        255.653
% Votos brancos:    0,54%
% Votos nulos:      2,97%
% Votantes:        54,41%
% Abstenção:       45,59%

Fontes: Agência Lusa, SGMAI-AE - Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral

