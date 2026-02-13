Sábado – Pense por si

Ponte que liga Montijo a Pegões alvo de avaliação pela Infraestruturas de Portugal devido ao mau tempo

CM 10:10
Circulação não está interdita, de acordo com fonte oficial da Proteção Civil.

A ponte que liga o Montijo a Pegões e ao centro de estádio do Sporting vai ser alvo de uma avaliação pela Infraestruturas de Portugal (IP) devido ao mau tempo. Segundo apurou o CM, os Bombeiros de Alcochete estiveram no local e sinalizaram uma cedência na superfície à IP, que vai realizar uma avaliação na sexta-feira.

A circulação não está interdita, de acordo com fonte oficial da Proteção Civil. 

Tópicos montijo Infraestruturas de Portugal Alcochete
