Ponte que liga Montijo a Pegões alvo de avaliação pela Infraestruturas de Portugal devido ao mau tempo

Gabriela Ângelo
Circulação não está interdita, de acordo com fonte oficial da Proteção Civil.
A ponte que liga o Montijo a Pegões e ao centro de estádio do Sporting vai ser alvo de uma avaliação pela Infraestruturas de Portugal (IP) devido ao mau tempo. Segundo apurou o CM, os Bombeiros de Alcochete estiveram no local e sinalizaram uma cedência na superfície à IP, que vai realizar uma avaliação na sexta-feira.
