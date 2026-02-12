Sábado – Pense por si

12 de fevereiro de 2026 às 07:53

Declarações de André Ventura sobre demissão da MAI foram "um bocadinho pouco mais que patéticas", diz Hugo Soares

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, afirmou no NOW que Maria Lúcia Amaral "não falhou naquilo que é importante", revelando "todas as competências para o exercício do mandato".

