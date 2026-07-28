André Ventura e a vandalização do seu gabinete: "Alguém estava à procura de alguma coisa"

André Ventura partilhou esta terça-feira imagens do seu gabinete na Assembleia da República totalmente remexido, garantindo que "alguém estava à procura de alguma coisa e não se coibiu de agir dentro do próprio Parlamento".

A carregar o vídeo ... Chega afirma que gabinete na Assembleia foi vandalizado

O líder do Chega acrescentou na mesma publicação que fez nas redes sociais não saber "se foi roubado algum documento", constatando, depois, que "atingimos o grau zero da nossa democracia".

A Polícia Judiciária foi chamada ao local e está no parlamento a investigar o sucedido. No interior do gabinete há armários remexidos, papéis vasculhados e documentos espalhados pelo chão.

O alerta terá sido dado por um funcionário da Assembleia, segundo confirmou a SÁBADO junto de fonte do partido, e André Ventura dirigiu-se logo para a Assembleia da República, assim que tomou conhecimento do incidente.

Rita Matias, deputada do Chega, deixou um comentário na mesma publicação, com um recado para Aguiar Branco. "Isto sim é invasão de gabinete, numa altura muito curiosa! O Presidente da Assembleia tomará alguma diligência? Muita força! Nunca caminhará sozinho."

Recorde-se que este mês André Ventura partilhou um vídeo nas redes sociais em que afirmava que "o país está um caos" e que, sendo uma sexta-feira, pretendia mostrar "o que está a acontecer no Parlamento". Colocava então a questão de se saber quem estava a trabalhar no na Assembleia da República nesse dia à tarde e visitou os vários grupos parlamentares, ao mesmo tempo que proferia afirmações como "zero, ninguém a trabalhar", "estes já trabalham pouco", "parece que estes não trabalham há 100 anos" e, ainda, "estes gostam pouco de trabalhar".

A Iniciativa Liberal apresentou uma queixa, à qual o presidente da Assembleia da República deu sequência, remetendo-a para a Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Com Francisco Máximo Gaié