O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) afirmou esta quinta-feira que o regulador tem um "papel isento, equidistante e independente", e promove o sector.



João Cadete de Matos falava aos jornalistas à margem do 28.º congresso da APDC, que terminou hoje em Lisboa, depois de os operadores terem tecido críticas ao regulador.



Instado a comentar as críticas dos operadores, o presidente da Anacom adiantou que tal "reflecte algo que é consistente com aquilo que é a missão da Anacom em cumprir as obrigações que a lei atribui".



Ora, "sempre que promovemos a concorrência isso significa que pode haver uma empresa que sinta que tem uma posição de privilégio e que não fica agradada e contesta", disse.



"Sempre que protegemos os consumidores" e isso reflecte "menor rendibilidade", como é o caso do pagamento da factura em papel, os operadores também contestam, prosseguiu.



O regulador tem um "papel isento, equidistante e independente", garantiu, salientando que a Anacom tem promovido o sector, tem apostado na partilha de infraestruturas.



João Cadete de Matos reiterou a aposta no 'roaming' nacional, que permite que quando o telemóvel não tem rede num determinado lugar, o cliente possa utilizar a rede do operador que tem sinal.



"Do ponto de vista técnico, nada nos impede que o 'roaming' seja estendido a todas as situações", além de situações de emergência, considerou.



Sobre o impasse que existe nas negociações sobre os conteúdos desportivos da Eleven Sports, o responsável disse que este é "um assunto em que nenhuma empresa do sector da televisão e das telecomunicações pediu a intervenção da Anacom".



"A intervenção da Anacom não incide nos conteúdos", disse.



Sobre a quinta geração móvel (5G), o presidente da Anacom defendeu a partilha de infraestruturas.



Também a Altice Portugal, NOS e Vodafone Portugal defenderam a partilha.