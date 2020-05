Ana Gomes pondera avançar mesmo que PS tenha candidato próprio

Ana Gomes sempre disse que o PS deveria ter um candidato próprio. No sábado, garantia ao Expresso que continuava a pensar assim e que não seria candidata. Mas no domingo à noite foi à SIC admitir que a sua decisão sobre Belém está em aberto e afirma à SÁBADO que o facto de o PS ter um candidato presidencial não afasta por completo a hipótese de ser candidata.

"Vou refletir", diz Ana Gomes à SÁBADO em resposta à pergunta sobre se pondera ser candidata mesmo que o PS apoie outro candidato.

No início de março, Ana Gomes defendia na SIC a importância de o seu partido encontrar um nome que pudesse ganhar apoios à esquerda contra Marcelo.

"O PS devia ter um candidato próprio, acho que é preciso que haja um candidato que federe à esquerda, e que tenha um diálogo civilizado com o atual Presidente da República, que não tenho dúvida de que se voltará a candidatar", dizia na altura.

Agora, a forma como António Costa avançou o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa e o facto de Carlos César admitir que o Congresso do PS se realize só depois das presidenciais, mudou o pensamento da socialista.

"Do meu ponto de vista isto é tão grave, tão grave que eu - que tenho dito e continuo a pensar que o PS devia ter um candidato próprio, das suas fileiras ou não, e também disse que não sou candidata - mas acho que neste momento todos temos de refletir nas implicações do que se passou, nas implicações que vai ter na democracia... estou muito preocupada", disse na SIC Notícias, no seu espaço de comentário.

Ana Gomes descreveu o momento protagonizado por Costa e Marcelo como "vaudeville". Mas não justificou por que motivo foi peremptória a afastar uma candidatura ao Expresso, já depois dessa cena na Autoeuropa, para um dia depois admitir estar em reflexão.

Sobre esse tema à SÁBADO remeteu para as declarações feitas na SIC, onde tinha criticado a forma como este anúncio de apoio feito por Costa surgiu à margem dos órgãos próprios do PS.

"Penso que isto mudou muita coisa, para dar muita preocupação a toda a gente e aos democratas no nosso país em particular (...) A democracia não está suspensa, disse e bem o primeiro-ministro a propósito do estado de emergência, mas parece que alguns pensam que está suspensa no PS", sublinhou a comentadora.

De resto, Ana Gomes acabou, na SIC, por explicar a importância de uma candidatura como poderia ser a sua para travar candidatos "dos extremos".

"Um candidato do regime, que é no fundo o que é hoje Marcelo Rebelo de Sousa, vai polarizar a sociedade e isso vai facilitar a vida dos extremos. E num momento em que temos aí a extrema-direita organizada, não só cá mas internacionalmente, ao ataque, isto chamam-lhes 'um figo'", defendeu a comentadora.