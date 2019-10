ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de outubro de 2019.

O que fazer com o tempo livre que agora sobra? A resposta de Hélder Amaral, no dia em que a SÁBADO o contactou, foi desconcertante:"Bem, ainda há bocado disse à minha filha [que tem 16 anos], ‘bem, agora vamo-nos conhecer’." O centrista, cabeça de lista por três vezes por Viseu pelo CDS, que desde os 18 anos era ativista, que sempre esteve ligado à política, era o único deputado do partido presidente de uma comissão parlamentar (a de Economia) e vice-presidente da bancada, não foi eleito pelo seu distrito e abandonou todos os cargos partidários.O que é que vai fazer? Responde com uma espécie de reflexão em voz alta: "Bem, eu trabalhava na Abreu, era diretor regional, tinha uma licença sem vencimento. Volto, 17 anos depois? É o que terei de fazer, é o que quero fazer... Uma vez a Cristina Esteves [jornalista da RTP] perguntou-me se um deputado pode trabalhar nas limpezas. E eu respondi que sim. Um deputado pode trabalhar seja no que for. Na verdade não faço ideia do que é que vou fazer [risos]."