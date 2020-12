Covid-19: Mais 73 mortes e 6.087 infetados nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 6.087 novos casos de covid-19. São agora 318.640 os casos confirmados desde março.Registaram-se ainda mais 73 mortes devido ao novo coronavírus, revela a Direção Geral da Saúde (DGS) no boletim epidemiológico deste sábado. Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4.876 vítimas mortais.A DGS dá conta ainda de mais 6.165 recuperados da doença. No total, já foram considerados curados da cvodi-19 240.203 portugueses. Um outro sinal positivo é a redução de casos ativos. Menos 151, nas últimas 24 horas. Continuam doentes, 73.561 pessoas.Estão agora internadas menos 66 pessoas do que ontem, num total de 3.229. Os cuidados intensivos também registaram menos internados, mais precisamente, menos nove. Nestas camas, estão agora, 517, menos .