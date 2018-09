Por ocasião da Semana Europeia da Mobilidade, a autarquia irá promover a troca de bilhetes nos transportes públicos por materiais recicláveis no dia 19 de Setembro.

A Câmara Municipal de Almada vai promover, a 19 de Setembro, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, a troca de bilhetes nos transportes públicos no concelho por materiais recicláveis, informou esta a autarquia.



"As tão queridas 'Viagens a Troco de Lixo' voltam a fazer parte do programa, prometendo bilhetes para os transportes públicos em troca de materiais recicláveis", anunciou esta sexta-feira o município do distrito de Setúbal em comunicado.



Os cidadãos que queiram participar na iniciativa podem trocar um bilhete, por exemplo, por dez embalagens de metal ou cartão, por 12 garrafas de plástico de 1,5 litros, por dez embalagens de medicamentos ou por um pequeno electrodoméstico fora de uso.



Estas eco-trocas são uma parceria entre a autarquia e os operadores de transporte do concelho, mas "estão limitadas até um máximo de três bilhetes por pessoa ou seis por instituição", explicou.



A iniciativa faz parte do programa que a câmara de Almada preparou para assinalar a Semana Europeia da Mobilidade, que decorre de 16 a 22 de Setembro e que, este ano, tem o tema "Combina e Move-te", incentivando à multimodalidade de transportes.



Para promover a reflexão sobre a utilização de diferentes meios de transportes nas deslocações diárias, a 16 de Setembro, os habitantes poderão transportar de forma gratuita as suas bicicletas no Metro Sul do Tejo e na Fertagus.



Já no dia 17, se os passageiros combinarem a bicicleta, carro e comboio da Fertagus, poderão estacionar de borla nos parques desta operadora.



Nesta semana celebra-se também, no dia 22, o Dia Europeu sem Carros e para o assinalar, vai regressar o "Almada Cycle Chic", um passeio de bicicleta pela cidade.



Segundo o município, neste dia os habitantes podem usufruir de "Ciclo-oficinas para pequenos arranjos gratuitos, aulas para aprender a andar de bicicleta em segurança na cidade e música ao vivo no Parque Infantil das Bicicletas".



A Câmara de Almada procurou ainda sensibilizar os estudantes do concelho para a temática da mobilidade sustentável.



No dia 18 de Setembro será apresentado aos alunos do ensino secundário o Almada Bus Saúde, um novo serviço de mobilidade flexível que permite uma ligação rápida, cómoda e segura entre as unidades de saúde do concelho e que "pode ser uma alternativa para as deslocações entre a casa e escola", referiu a autarquia no documento.



Ainda neste dia, haverá uma apresentação na Faculdade de Ciências e Tecnologias, no Monte de Caparica, sobre a aplicação Lisboa Viagem e como poderá optimizar os trajectos dos alunos, de uma forma mais sustentável.