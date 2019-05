O Exército Nacional Líbio divulgou imagens daquele que dizem ser um piloto mercenário português, capturado depois de o seu avião ser abatido na zona de al-Hira (em atualização)



As autoridades portuguesas estão a tentar confirmar a identidade de um piloto de um jato Mirage, abatido pelo Exército Nacional Líbio (ENL). A informação começou a ser partilhada por elementos da força que apoia o general Khalifa Haftar, antigo aliado de Muhammar Khadhafi, através do Twitter. Mais tarde foi noticiada pela agência noticiosa turca Anadolu, que cita um comunicado emitido pelo ENL.



O piloto e o aparelho estariam ao serviço do governo do primeiro-ministro Fayez al Serraj, reconhecido internacionalmente como legítimo. Partiu de Misrata e terá sido abatido na área de al-Hira (a norte da cidade de Gharian). O piloto conseguiu ejetar-se mas foi capturado pelas forças do ENL e levado para o quartel general da organização.



De acordo com as várias fontes contatadas pela SÁBADO, recebeu os primeiros tratamentos médicos e ter-se-á identificado como Português. Algo que, apurou a SÁBADO, as autoridades portuguesas ainda não conseguiram confirmar.



Para além da fotografias do piloto a receber tratamento médico, o ENL divulgou também alguns vídeos. Num, o piloto foi filmado logo após a captura e, numa enorme confusão, consegue perceber-se que ele diz estar ao serviço da Cruz vermelha - o que não corresponderá à verdade uma vez que pilotava um jato Mirage. Noutro, já no gabinete, não é possível ouvi-lo a falar mas à sua volta perguntam de onde é e alguém responde "de Portugal".



A aviação de Misurata é responsável por dezenas de raides aéreos em Qasr Bin Gashir, Tarhouna, Souq al-Khamis, Gharian e outras áreas ao longo do último mês.



Em actualização