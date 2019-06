Um português de 24 anos foi encontrado morto na Suíça, mas ainda pouca se sabe sobre os contornos em que decorreu a sua morte na última sexta-feira em La Sarraz. A namorada suíça do jovem também foi encontrada com ferimentos causados por uma faca no pescoço. Foi levada para o hospital em estado grave mas já está fora de perigo, avança o Jornal de Notícias.

As autoridades descobriram o corpo de Diogo, estudante de Química, e Clarissa, de 25 anos, ferida na casa do português. Até agora, os polícias descartam a possibilidade de intervenção de uma terceira pessoa, mas "todas as hipóteses estão em aberto" sobre o que se terá passado no apartamento.