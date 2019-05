Exército Nacional Líbio divulgou imagens daquele que dizem ser um piloto mercenário português. Num vídeo, o homem diz chamar-se Jimmy Reese e ser português



As autoridades portuguesas estão a tentar confirmar a identidade de um piloto de um jato Mirage, abatido pelo Exército Nacional Líbio (ENL). Num vídeo divulgado pelo Libyan News Observatory, o piloto identifica-se como um português de 29 anos chamado Jimmy Reese e que está na Líbia para "fazer o que é preciso, destruir estradas e pontes" ao serviço de uma empresa privada.



A informação começou a ser partilhada por elementos da força que apoia o general Khalifa Haftar, antigo aliado de Muhammar Khadhafi, através do Twitter. Mais tarde foi noticiada pela agência noticiosa turca Anadolu, que cita um comunicado emitido pelo ENL. O documento diz apenas que um avião do Governo de Acordo Nacional, que tentou atacar posições a sul de Tripoli foi abatido e que "o piloto, de origem portuguesa, foi detido".