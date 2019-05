Em 2016, outro piloto português tornou-se apoiante do governo de Tripoli e membro da milícia líbia. Acabou por morrer no país devido a uma queda de avião.

Jimmy Reis, de 29 anos, que estaria a combater na Líbia como mercenário ao serviço das forças que apoiam o governo, terá sido esta terça-feira capturado pelo autodenominado Exército Nacional da Líbia, que por sua vez apoia o general Khalifa Haftar, antigo aliado de Kadhafi que tentou recuperar o controlo do país este ano.

Este, porém, não terá sido o primeiro piloto português mercenário membro da milícia: no dia 3 de junho de 2016, um homem de nacionalidade portuguesa que pilotava um caça Mirage teve um problema técnico com o avião e, apesar de se ter ejetado antes da queda, morreu devido aos ferimentos. Segundo um tweet, este chamar-se-ia Joe Horta, escreve o Observador.

Depois de oito anos da guerra civil líbia e da morte de Muammar Kadhafi, a Líbia tem sido incapaz de completar as tentativas de democratização encetadas pela Organização das Nações Unidas.

No início do ano, Haftar tentou recuperar o controlo de Tripoli com uma ofensiva, mas esta foi infrutífera. As forças leis ao antigo aliado de Kadhafi têm encontrado resistência de grupos locais que permanecem fiéis ao governo apoiado pelas Nações Unidas.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Back in June 2016, <a href="https://twitter.com/hashtag/Libyan_Dawn_Air_Force?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Libyan_Dawn_Air_Force</a> lost one of its 2 Mirage F1s piloted by Joe Horta at <a href="https://twitter.com/hashtag/Misrata?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Misrata</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/Libya?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Libya</a>! <a href="https://t.co/ZBNRAGmYaU">pic.twitter.com/ZBNRAGmYaU</a></p>— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) <a href="https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/762914261878317056?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de agosto de 2016</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>