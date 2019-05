Sindicato dos Professores quer alertar para o envelhecimento e o desgaste que afetam o corpo docente na Região Autónoma da Madeira.

O Sindicato dos Professores da Madeira vai realizar na quarta-feira um plenário em frente à vice-presidência do Governo Regional da Madeira para alertar para o envelhecimento e o desgaste que afetam o corpo docente, foi hoje anunciado.



Em conferência de imprensa, o coordenador da estrutura sindical, Francisco Oliveira, enumerou algumas das razões que levam ao protesto que se realizará na quarta-feira, pelas 15h00.



Segundo o sindicalista, os professores reivindicam a "aprovação de um regime específico de aposentação docente", bem como a "aprovação de medidas regionais que combatam o desgaste e o envelhecimento do corpo docente".



Francisco Oliveira destacou "a possibilidade de os docentes optarem pela isenção da componente letiva e a redução da componente letiva a partir dos 50 anos para os colegas do primeiro ciclo e da educação pré-escolar".



O responsável defendeu ainda a "aplicação da lei da pré-reforma (publicada em 5 de fevereiro passado) a todos os docentes com 55 ou mais anos que a desejem".



Para o sindicalista, o protesto de quarta-feira é mais um alerta para o envelhecimento e o desgaste que afetam o corpo docente.



"Trata-se de um problema central da educação no país e na região que tem de ser olhado com atenção pelos nossos governantes, sob pena de o seu agravamento, nos próximos anos, poder pôr em causa o futuro da educação", afirmou.



Disse ainda que "Portugal está a seguir um caminho que já foi trilhado por outros países que, hoje, padecem de uma falta comprometedora de professores".



Para Francisco Oliveira, "quem já trabalhou 40 anos, quem já ajudou a formar milhares de cidadãos, quem já deu um contributo enorme para o avanço civilizacional do país e da região, merece descansar".