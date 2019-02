O Estádio da Luz foi interditado por quatro jogos depois de uma decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A decisão ocorreu na sequência de uma queixa do Sporting e na acusação da Comissão de Instrutores, que pode ler aqui, consideram-se provadas sete infrações disciplinares.

Após a decisão, o Benfica anunciou o seu recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), o que tem efeitos suspensivos. De qualquer forma, a decisão da Liga não teria efeitos durante esta temporada. A decisão do TAD ainda pode originar recursos junto do Tribunal Central Administrativo do Sul e do Supremo Tribunal Administrativo.

A queixa do Sporting data de 2016/17, quando o Sporting acusou o Benfica de apoio a claques não legalizadas em 13 jogos. A denúncia foi instaurada em abril de 2018 em mas em outubro, o clube adicionou mais um jogo à queixa. A partida foi entre o Benfica e o Paços de Ferreira.

A reação do Benfica foi partilhada no site do clube. "Consideramos totalmente inaceitáveis e injustificáveis as razões invocadas para tal decisão e estamos convictos de que conseguiremos fazer valer as nossas razões no decurso deste processo", indica um comunicado.



Em dezembro de 2018, a Comissão de Instrução da Liga propôs que os casos fossem arquivados. Contudo, o Conselho de Disciplina levou a Comissão a emitir um segundo despacho em que propunha que o Benfica fosse punido por sete jogos.