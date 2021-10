Afinal Marcelo ainda vai fazer mais audiências sobre crise política

Na primeira das audiências com parceiros sociais, esta sexta-feira, só se falou mesmo de concertação social. Era esse o ponto na agenda. Mas foi o próprio Presidente da República a tomar a iniciativa, na reunião com as confederações patronais (CAP, CCP, CIP e CTP), de esclarecer que haverá um momento, mais à frente, para debater a crise política em reuniões em separado com cada um.



"Não houve qualquer discussão sobre o cenário da dissolução, o Presidente disse-nos que essa matéria será discutida mais à frente, em reuniões bilaterais, provavelmente para meados ou mesmo finais de novembro. E também não nos fez qualquer reflexão sobre datas da dissolução, isso absolutamente nada", explica Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP.

A mesma informação é transmitida por António Saraiva, da CIP, que esteve na mesma audiência – Marcelo recebeu todas as confederações patronais ao mesmo tempo. "O Presidente informou-nos de que nos iria receber em audiências separadas, o que dará a oportunidade a cada confederação patronal de se exprimir individualmente. Isso ficou definido. A data, percebi que será brevemente, de acordo com a sua agenda", aponta o presidente da Confederação Empresarial de Portugal.