Nos aeroportos portugueses, "à semelhança dos restantes" da rede europeia, "foram activados os planos de contingência.

A NAV - Navegação Aérea de Portugal disse esta terça-feira à Lusa que nos aeroportos portugueses, "à semelhança dos restantes" da rede europeia, "foram activados os planos de contingência, o que implica restrição nas descolagens".



Segundo a última informação disponível da empresa gestora do espaço aéreo nacional, "até meio da tarde os atrasos nas descolagens no aeroporto de Lisboa rondavam os 1.500 minutos e no aeroporto do Porto os 500 minutos". "Nos outros aeroportos nacionais os atrasos eram residuais", precisou fonte oficial à agência Lusa.



Estes atrasos referem-se ao acumulado de minutos de todos os voos que descolaram depois do horário previsto, explicou.



A Eurocontrol, organização europeia para a segurança da navegação aérea, tinha comunicado que uma falha técnica poderia provocar atrasos em metade dos cerca de 30 mil voos previstos para hoje no espaço aéreo europeu.



Questionada pela Lusa sobre o assunto, fonte oficial da NAV disse que "não existem quaisquer restrições ao tráfego em sobrevoo nas RIV [Região de Informação de Voo] de Lisboa e Santa Maria".



No entanto, acrescentou a mesma fonte, "nos aeroportos nacionais, à semelhança dos restantes aeroportos da rede europeia do 'network management', foram activados os planos de contingência, o que implica restrição nas descolagens".



Entretanto, "hoje estavam previstos 29.500 voos na rede europeia. Cerca de metade destes voos podem registar atrasos devido a uma avaria no sistema", indicou em comunicado a Eurocontrol, que já tinha assinalado uma falha no sistema de gestão.