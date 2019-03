Uma das estrelas do CDS, Adolfo Mesquita Nunes decidiu abandonar o cargo de vice-presidente dos centristas, optando por se dedicar em exclusivo à carreira profissional. O político vai assumir o cargo de administrador não-executivo da Galp, opção que está na origem desta decisão.

Na missiva enviada a Assunção Cristas, onde explica a decisão à líder do partido, Mesquita Nunes recordou que quando foi desafiado a assumir o papel de "vice" em 2016 já tinha tomado a opção de voltar à "vida profissional" e de a ela se "dedicar prioritariamente".

"Para essa opção, contribuíram motivos vários, sobretudo pessoais, conhecidos de todos os que me são próximos: gosto de pensar políticas públicas e gosto de contribuir para um país com mais liberdade, mas o exercício diário e profissional da política, sobretudo num tempo de sobre-exposição, afasta-se do quotidiano que perspectivo para a minha vida", explica no documento citado pelo Expresso.

Ao semanário, Assunção Cristas garantiu que a decisão de Mesquita Nunes foi tomada por uma questão de disponibilidade e de opção pessoal e não por haver qualquer incompatibilidade. "Lamento, mas compreendo", disse a líder centrista, garantindo que Mesquita Nunes "continua muito comprometido" com a direção do CDS.

Segundo Cristas, o ainda "vice" vai continuar a coordenar o grupo que está a preparar o programa eleitoral para as próximas legislativas. "É uma perda, no sentido em que o Adolfo é ótimo e deixa de ser vice-presidente, mas seria mais preocupante se ele não pudesse preparar o programa eleitoral, que é o trabalho mais relevante que ele está a fazer do ponto de vista partidário", rematou.