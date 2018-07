ADN e fotografias de tatuagens na longa identificação dos Hells Angels

Alteração à lei permite que recolha do ADN possa ser feita pela Polícia Judiciária, em casos de criminalidade violenta ou terrorismo.

A Polícia Judiciária recolheu ADN dos 59 elementos dos Hells Angels detidos, na semana passada, numa mega-operação da Polícia Judiciária. Do longo processo de identificação, segundo o Diário de Notícias, fez ainda parte o registo fotográfico de tatuagens, além da normal recolha de impressões digitais e fotografias de perfil.



Todos os dados serão guardados pelo Laboratório de Polícia Científica, sendo que as amostras de ADN podem vir a ser cruzados com outras amostras ainda não identificadas e relacionadas com outros casos. Em vigor desde Agosto do ano passado, a nova lei que regulamenta os perfis de ADN permite que a recolha seja feita também pela Polícia Judiciária, em casos de terrismo ou criminalidade violenta ou altamente organizada.



Para este domingo, último dia de interrogatórios, está prevista a audição dos últimos quatro arguidos, sendo que dois manifestaram interesse em falar sobre os factos.



Os arguidos - 58 no total, 20 dos quais foram presentes a primeiro interrogatório na sexta-feira e 34 no sábado - estão indiciados por associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga. Um 59º arguido encontra-se detido na Alemanha.



A investigação do caso dos Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal e pela Unidade Nacional Contra-terrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados na quarta-feira.