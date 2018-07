No total, segundo dados da PSP, mais de meio milhão de portugueses têm autorização para uso de arma de fogo.

Os números da Polícia de Segurança Pública indicam que mais de meio milhão de portugueses têm autorização para uso de arma de fogo, sendo que cerca de nove mil podem transportar revólveres e pistolas na rua ou espaços públicos. Com licença para usar caçadeiras e carabinas existem mais de 167 mil caçadores.



Segundo o Jornal de Notícias, os números da PSP mostram também que houve um aumento do número de portugueses a obter licença de uso e porte de arma de 2016 para 2017 - foram 1683 portugueses, mais 397 no que no ano anterior.



O Sistema de Informação de Gestão de Armas e Explosivos, criado em 2006, permite concluir que há 226.941 portugueses com autorização legal para usar uma arma, número ao qual se devem somar cerca de 300 mil licenças para detenção de arma no domicilio. Estes últimos números remetem para licenças obtidas entre 1949 e 2006, são vitalícias e ainda não estão integradas no SIGAE.



Entre as licenças mais comuns estão as que permitem usar armas nos vários tipos de caça. seguindo-se a licença para tiro desportivo. No ranking, seguem-se autorizações para porte de arma em feiras e outros locais de diversão e de armas eléctricas e aerossóis de defesa. Em último lugar, encontram-se licenças para armas acima do calibre 7.65 mm e de revólveres .38 mm, além de licenças especiais concedidas a motoristas e funcionários ao serviço de governantes.



No passado dia 6 de Julho, a PSP destruiu cerca de 9 mil armas, um número nunca antes registado "numa só ocasião", indicou o superintendente e director do Departamento de Armas e Explosivos (DAE), Pedro Moura. Estas advinham de "apreensões, entregas voluntárias ou processos administrativos" apenas nos comandos do Norte do país, e eram armas que não serviam "qualquer interesse museológico, científico, formação ou actividade operacional" e que, como tal, foram recicladas.