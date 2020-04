Rui Rio defendeu a renovação do Estado de Emergência e mostrou-se contra as passagens administrativas no ensino, numa entrevista à SIC. "Eu diria que o Estado de Emergência, a renovação vai ter que ser, em minha opinião. Podemos ter as medidas aligeiradas, não sei se vai ser possível", afirmou.Face aos números sobre a evolução da pandemia de coronavírus em Portugal, Rio fez um apelo aos portugueses. "A verdade que os números são menos graves e a evolução é no sentido positivo. Mas as pessoas não se devem entusiasmar e deixem de cumprir. A evolução é porque os portugueses estão a cumprir, é o pedido que faço, vamos continuar a cumprir, se estamos a ganhar é porque estamos a cumprir", frisou. "É fundamental continuarmos com esta disciplina. Tem que ser."Rio manteve a postura de colaboração por que se tem destacado. Diz estar disponível para um orçamento suplementar. "Vão ser precisas mais verbas que as do OE2020. Não quero dizer que o governo pode apresentar o orçamento que bem entender; não votamos a favor de tudo. Terei de conhecer, mas a latitude para aprovar é muito grande. O Estado tem que ter um papel muito, muito forte", sublinhou o líder social-democrata. "Vejo muitos liberais a pedir subsídio do Estado."Os Orçamentos do Estado de 2021, 2022 e 2023 "vão ser muito condicionados pelo que estamos a passar neste momento". "Quanto mais tempo durar o estado de emergência, maior será a recessão e a recuperação a frente. Temos que ter consciência disso. E o líder da oposição deve ter consciência disso. Não deve apenas criar dificuldades ao governo. Não estou a colaborar com o PS, estou a cooperar com o governo em nome de Portugal", afirmou Rui Rio.Apesar de o PS ter votado contra todas as propostas do PSD na última sessão parlamentar, o líder social-democrata disse que não iria atacar o PS. "Isto não é para estados de alma, é para o interesse nacional. Não vou abandonar o interesse nacional."O PSD não vai abandonar as reformas estruturais que quer fazer, mas fê-las depender da situação económica futura do país e das condições.