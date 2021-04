Acidente na estrada matou estafeta. O que protege quem nos entrega comida?

O carro à frente de João, 42 anos, sinalizou para a esquerda demasiado tarde e foi inevitável: deu-se o choque e a queda que deixaram o estafeta da plataforma Glovo com a rótula partida. O acidente ocorreu a 28 de janeiro de 2020, junto ao centro comercial Oeiras Parque, e só um ano depois é que João voltou a andar normalmente.



"Fiquei quatro meses imobilizado", relata à SÁBADO. "Depois começou a pandemia e não tive condições para fazer fisioterapia", o que atrasou a recuperação. Depois do acidente, João nunca perdeu a consciência, o que lhe permitiu comunicar o acidente através da app da Glovo ao serviço de suporte. Este encaminhou-o para um email sediado em Espanha para ativar o seguro da Qover.



A plataforma tem um seguro sem custos para os estafetas e "é aplicável a um vasto leque de situações, incluindo ferimentos ou mortes", indica fonte oficial à SÁBADO. Para aceder ao dinheiro, João teve que enviar vários documentos: o contrato da Glovo, uma justificação em como estava a trabalhar (tirou printscreens ao ecrã do telemóvel mostrando o pedido e a conversa com o chat de suporte), fotografias do acidente, relatório médico e a baixa médica.