Um acidente rodoviário em Asseiceira, Rio Maior, ocorrido na tarde deste domingo, provocou um morto, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.O acidente, além de ter provocado uma vítima, uma mulher idosa, fez ainda com que uma criança de oito anos, ficasse em estado crítico e fosse transportada para o hospital de Santarém.Há ainda a registar, de acordo com a fonte, um ferido grave, de 45 anos.Fonte da GNR adiantou à Lusa que o acidente resultou de um despiste no IC2, ao quilómetro 65, no sentido norte-sul, e além de um morto provocou três feridos.Na sequência do despiste, a vítima mortal ficou encarcerada e o veículo incendiou-se, disse a fonte da GNR.Cerca das 19h00, o trânsito estava ainda cortado no IC2, no sentido norte-sul, e era desviado para a Estrada Nacional 1.O alerta para o acidente foi dado às 16h45.No local, além da GNR e do INEM, estiveram bombeiros de Rio Maior e de Alenquer.