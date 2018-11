Acidente em avenida lisboeta com dois autocarros provoca dois feridos ligeiros

Os condutores dos autocarros são os dois feridos ligeiros provocados pelo acidente na avenida Gago Coutinho, em Lisboa. Trânsito está cortado no sentido aeroporto-Areeiro.

Dois autocarros envolveram-se num acidente na avenida Gago Coutinho, em Lisboa, ao início da manhã, provocando dois feridos ligeiros, disse este domingo fonte dos sapadores de bombeiros.



"Um acidente na avenida Almirante Gago Coutinho envolveu dois pesados de passageiros", segundo a fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa.



Os condutores dos autocarros são os dois feridos ligeiros provocados pelo acidente que ocorreu na interseção daquela avenida com a avenida Estados Unidos da América.



Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa especificou que o acidente envolveu também três viaturas ligeiras e o trânsito está cortado na avenida Gago Coutinho, no sentido aeroporto-Areeiro, havendo já "bastante trânsito acumulado".



A PSP prevê a reabertura do trânsito antes das 10h00.