O número de pessoas resgatadas no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) até Outubro deste ano já ultrapassou os incidentes registados em 2017. Nesse ano, a GNR resgatou 24 pessoas mas, nos primeiros dez meses de 2018, já foram socorridas mais sete. De acordo com dados da GNR citados pelo Público, 31 pessoas foram alvos de operações de socorro, com três delas a morrerem.

O pico das ocorrências ocorre no Verão mas, dadas as condições climatéricas adversas, é no Inverno que as missões de salvamento se tornam mais complexas. No final do mês de Outubro, um grupo que percorria um trilho perdeu-se e foi surpreendido por um nevão que se abateu sobre a zona das Minas dos Carris, no concelho de Montalegre.

Os três jovens viriam a ser resgatados já para lá da fronteira com Espanha, numa área pertencente ao Parque Natural de Xurés, na Galiza, - a mais de 60 quilómetros de onde tinham vindo. A operação de resgate foi conduzida por oito bombeiros de Montalegre, quatro do Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro (GIPS) da GNR, uma viatura do INEM e outra da Guarda Civil espanhola.