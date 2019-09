Um acidente ocorrido hoje na A28, sentido Porto/Viana do Castelo, próximo da Póvoa de Varzim, provocou oito feridos e obrigou ao corte da via, disse à Lusa Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.Segundo a Fonte, dois dos feridos estão em estado considerado grave. Oavança que a maioria das pessoas feridas se dirigiam para a celebração de um casamento.O acidente, cujo alerta chegou às 13h42, envolveu um veículo pesado de mercadorias que terá embatido em quatro viaturas ligeiras.No local, estão quatro corporações de bombeiros, da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Famalicão e Famalicenses, o INEM e a GNR.