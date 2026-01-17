Acessos à Torre da Serra da Estrela reabertos às 10h30

Troços da Estrada Nacional 338 entre os Piornos e a Torre e a Lagoa Comprida tinham sido fechados à circulação rodoviária na quinta-feira.

Os acessos à Torre da Serra da Estrela, que estavam cortados desde quinta-feira à tarde devido à queda de neve, reabriram às 10h30 de hoje, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Serra da Estrela Cofina Media

"Todas as estradas da serra estão transitáveis", referiu a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Os troços da Estrada Nacional 338 entre os Piornos (concelho da Covilhã), a Torre e a Lagoa Comprida (concelho de Seia) tinham sido fechados à circulação rodoviária às 13h45 de quinta-feira.