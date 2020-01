Abdesselam Tazi, 65 anos, morreu esta quinta-feira no Estabelecimento Prisional de Monsanto, onde cumpria pena condenado por falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para o terrorismo, financiamento do terrorismo e quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo. Leia a entrevista que ele deu à SÁBADO em 2018.Em Março deste ano, Abdesselam Tazi , 63 anos, foi extraditado da Alemanha – onde tinha sido detido a 1 de Julho de 2016 pelo crime de fraude informática na utilização de cartões de crédito – para Portugal. Depois de ser ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal, pelo juiz Carlos Alexandre, foi enviado para o Estabelecimento Prisional (EP) de Monsanto, onde foi colocado em prisão preventiva numa cela isolada, apenas com uma hora de recreio por dia, pela suspeita da prática de quatro crimes: adesão a organização terrorista internacional, terrorismo, recrutamento para terrorismo e financiamento de terrorismo.De acordo com a investigação, conduzida pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária (PJ) sob a tutela do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, Abdesselam Tazi seria o líder da chamada "célula de Aveiro": um grupo composto por ele próprio e por um outro marroquino, Hicham El Hanafi (detido em França, em Novembro de 2016, por suspeitas de preparação de atentado terrorista), que terá tentado recrutar outros refugiados em Portugal para as fileiras do autoproclamado Estado Islâmico (EI).No entanto, Abdesselam Tazi nega todas as acusações. Nos últimos quatro meses, o marroquino trocou nove cartas com aonde deu a sua versão dos acontecimentos e respondeu a todas as questões colocadas. Nelas, admitiu ter viajado com documentos falsos bem como o uso indevido de cartões de crédito mas disse estar inocente de todas as suspeitas de terrorismo e garantiu não pertencer nem ter qualquer relação com o autoproclamado EI. "É um pesadelo. Não tenho nada a ver com o terrorismo. Nem de perto nem de longe", escreveu, várias vezes, num português aceitável, que aprendeu enquanto aguardava a resposta ao pedido de asilo apresentado no final de 2013. "Não sou terrorista nem radicalista [sic], sou uma pessoa normal e tranquila como as outras".Pelo contrário, diz estar a ser vítima de uma vingança organizada por um grupo de marroquinos com quem, diz, se desentendeu depois de ter recusado participar num esquema de tráfico de droga - alegação que as várias fontes contactadas pelanão confirmam.Nessas cartas, para além de dar a sua versão dos factos, mostra especial preocupação em saber como funciona a justiça nacional: "É possível condenar um inocente sem provas?"; "Em tribunal o juiz acredita em tudo o que escreve a Polícia Judiciária?"; "Quanto pode demorar a investigação?"; e "Há justiça em Portugal?" foram algumas das perguntas que colocou nos últimos meses.Uma última nota: o objectivo inicial deste trabalho passava ainda pela realização de pelo menos um encontro presencial no EP de Monsanto. No entanto, o pedido para essa visita, apresentado pelo marroquino cumprindo todos os requisitos legais, foi recusado pela directora da prisão com base no artigo 118.o do Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, que permite às autoridades não autorizarem um encontro quando o mesmo possa constituir "um perigo para a segurança e ordem do estabelecimento" ou prejudicar a "reinserção social do recluso".Após esta recusa, a 10 de Agosto, arecorreu da decisão para o Director Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, Celso Manata, mas não obteve qualquer resposta desde então.Os parágrafos que se seguem revelam, pela primeira vez, os factos pelos quais Abdesselam Tazi foi colocado em prisão preventiva, seguidos da sua versão dos acontecimentos – construída com base nas respostas que deu ànas cartas trocadas entre 8 de Maio e 16 de Agosto.Abdesselam Tazi chegou a Lisboa a 23 de Setembro de 2013, num voo proveniente da Guiné Bissau, com um passaporte falsificado emitido pelas autoridades francesas em nome de Pascal Fernand Joseph Dufour. No mesmo voo, vinha o marroquino Hicham El Hanafi, 27 anos, com um cartão de residência falsificado em seu nome, emitido pelas autoridades romenas. Interceptado pelas autoridades, Abdesselam Tazi solicitou o estatuto de refugiado, ao abrigo do qual lhe viria a ser concedida autorização de residência válida até 20 de Outubro de 2019. À, o marroquino admite ter viajado com documentos falsos e diz que o fez para fugir à perseguição de que era vítima no seu país, onde trabalhava como guia turístico após uma passagem pela Polícia local."Viajei da Guiné Bissau para Lisboa com o objectivo de chegar ao Luxemburgo para pedir asilo político. Não conheço lá ninguém, mas queria ir para lá porque é um país tranquilo, com gente amável onde se fala francês. Viajava com um passaporte falso porque é a única forma de o fazer. Quase toda a gente viaja com documentação falsa. Não há outra maneira. Comecei a trabalhar na Polícia Judiciária de Marrocos em 1974. Tinha 20 anos. Mas tinha muitos conflitos porque eu luto contra a corrupção e a repressão. A maioria da polícia marroquina é corrupta e repressiva. Só há uma minoria boa. Demiti-me e tornei-me guia turístico. Fui torturado muitas vezes por causa da minha actividade política. Sou activista e luto para ter democracia, justiça social, respeito pelos direito humanos, liberdade de expressão, de opinião e de imprensa. Não gosto do meu reino, gosto da república. [Quando] a polícia me prendeu no aeroporto de Lisboa não tive alternativa a não ser pedir asilo em Portugal ou mandavam-me para Marrocos e como tenho problemas com o governo não posso regressar. Não conhecia o Hicham El Hanafi. Só [o conheci] no aeroporto de Lisboa. Ele veio no mesmo avião."Uma vez em Portugal – e já alojado em Aveiro desde meados de 2014 – a PJ e o Ministério Público (MP) afirmam que Abdesselam Tazi passou a cometer "actos directos de colaboração, apoio, recrutamento de novos membros e financiamento da organização terrorista (…) Estado Islâmico." A função do marroquino seria "auxiliar e financiar a deslocação de cidadãos marroquinos para a Europa tendo em vista o seu posterior recrutamento para a organização terrorista". Para as autoridades portuguesas, o próprio Hicham El Hanafi, com quem viveu em Aveiro até Julho de 2015, terá sido alvo deste processo de radicalização. Nessa altura ter-se-ão instalado em Wuppertal e em Dusseldorf, na Alemanha, de onde, em Agosto de 2015, Hicham El Hanafi terá tentado viajar para a Síria. Segundo o MP, só não o conseguiu porque viu recusada a sua entrada na Turquia e foi obrigado a regressar a Portugal. Neste caso, Abdesselam Tazi nega qualquer ligação ao grupo terrorista e diz que vivia com o compatriota apenas por uma questão prática: poupar dinheiro."Em Outubro de 2013 fui para o Conselho Português para os Refugiados, na Bobadela. Dois meses depois enviaram-nos para Aveiro, onde vivemos na associação caritativa CESDA. Comemos e dormimos lá durante seis meses. Nesse período estudámos a língua portuguesa para obter o nível B2 que é obrigatório para [obter] a nacionalidade. Depois de ter este diploma procurei trabalho como guia turístico (falo francês, espanhol, inglês e sueco) mas com a minha idade não há oportunidades. Vivia com Hicham El Hanafi para partilhar a renda, que é cara. Recebo 190 euros por mês e só para pagar quarto e comida eram 180 euros. Por isso vivíamos juntos. Amo este País e não quero viver da ajuda social. Por isso viajámos para a Alemanha para arranjar trabalho, economizar e abrir uma loja de roupa em Portugal. Na Alemanha estivemos em Wuppertal, Dusseldorf e Hagen. Não estou ao corrente de tudo o que ele fazia mas nunca falou comigo de religião nem do EI. Falávamos muito de futebol. Ele gostava do Barcelona e eu do Real Madrid e jogávamos juntos. Ele é muito simpático, educado e gosta de ajudar toda a gente. Não sei o que se passou em França. Fiquei surpreendido e chocado quando fui informado pelo meu advogado na Alemanha que ele tinha sido preso pela preparação de um atentado em Paris."Na Alemanha, de acordo com o MP, Abdesselam Tazi foi identificado pela polícia em Novembro de 2015 na posse de um passaporte finlandês falso. Em Março do ano seguinte, juntamente com Hicham El Hanafi, tentou entrar no Reino Unido com um outro documento falsificado, também finlandês. Já o compatriota estava na posse de um passaporte francês. Foram ambos deportados para Estugarda. Em Junho, viajaram juntos para o Brasil, por motivos que a investigação não conseguiu apurar. Pelo meio (entre Dezembro de 2015 e Junho de 2016) deslocaram-se quatro vezes a Portugal. Estiveram em Aveiro, Porto e Viana do Castelo. Alojaram-se sempre em hotéis e gastaram milhares de euros na compra de mochilas, telemóveis, calçado, roupa e artigos desportivos. Tudo pago com cartões de crédito American Express em nome de Omar Bilal, Abde Selam, Florian Tesoro e Miguel Ramos. Para as autoridades portuguesas, o marroquino "recorreu à falsificação de documentos" e à "utilização abusiva de cartões de crédito como forma de financiar as despesas realizadas com o recrutamento, viagens e equipamento dos jovens que ia radicalizando e convencendo a aderir" ao EI. Ou seja: usava os cartões de crédito para pagar os "bens destinados a equipar os jovens que recrutava" e financiar as viagens e despesas com os proventos dos bens comprados através da "falsificação de cartões de crédito". No entanto, segundo Abdesselam Tazi, a explicação é outra."Usei um passaporte falso finlandês porque com isso podemos tentar ter um trabalho na Alemanha, depois de o registar no sistema de segurança social e se tivermos sorte e a polícia não nos parar ou prender. Não tenho ligações a organizações de falsificação de documentos mas é muito fácil comprá-los para trabalhar. Há muitos romenos que ajudam a fazer isso. Basta dar a fotografia e a idade. Custa entre 300 e 500 euros e se não tivermos dinheiro podemos pagar aos poucos.Para sobreviver eu compro coisas em segunda mão para vender no mercado para pagar o aluguer e a comida. Depois encontrei um romeno que me ajudou a pedir um cartão de crédito American Express. Pago-lhe por cada cartão. Como só dão para fazer compras e não para [levantar] dinheiro fiz essas compras em 2015 e 2016 para [depois] vender na Alemanha.Sim, é verdade que fui impedido de entrar no Reino Unido com o meu colega, por estar na posse de documentação falsa. Pensámos ir lá procurar trabalho e economizar, mas fomos impedidos de entrar. Também é verdade que fui ao Brasil. Pagámos com o cartão de crédito e viajámos com o objectivo de estudar o mercado da tâmara entre o Brasil e a Argélia porque no Brasil vem dos EUA e é muito cara, enquanto na Argélia é muito barata.[Tínhamos os documentos falsos] porque sempre tive problemas com a polícia em cada controlo de fronteira desde Junho de 2015. Estavam sempre a perguntar-nos se tínhamos problemas em França porque o nosso nome estava numa lista de interdição de entrada, até agora não sei porquê. Em Abril de 2016 eu e o meu colega fomos até à Direcção Geral da Polícia Nacional, em Paris, perguntar porque tínhamos interdição de entrada. Esperámos mais de quatro horas para saber o que se passava e finalmente disseram-nos que não era nada de especial, só um erro do computador que iam corrigir. Deram-nos uma morada para onde devíamos escrever a explicar a situação. Enviámos uma carta com aviso de recepção em Maio de 2016. Tenho tudo em Aveiro."Segundo a investigação do MP e da PJ, pelo menos a partir de Setembro de 2013, Abdesselam Tazi passou a "disponibilizar-se para dar apoio logístico a jovens provenientes de Marrocos e ajudá-los a conseguirem asilo político", com o objectivo de "seduzi-los e convencê-los a integrarem a luta jihadista". Para as autoridades, terá tentado recrutar para as fileiras do EI o irmão de Hicham El Hanafi, Mohamed El Hanafi, uma prima e um amigo deles. Os três prestaram depoimento no MP e todos disseram ter sido alvo de tentativas de recrutamento por parte de Hicham El Hanafi, e que este foi radicalizado por Abdesselam Tazi. Mohamed El Hanafi disse mesmo às autoridades que o irmão o tentou convencer a juntar-se ao EI a troco de 1.800 dólares por mês e que lhe revelou ter estado dois meses na Síria com um amigo a "receber treino militar" junto do EI mas que foi instruído a "regressar à Europa para recrutar novos combatentes". Disse também que a sua família – pai, mãe e seis irmãos – foram enganados e levados para a Turquia com o objectivo de viajarem para a Síria. As mesmas testemunhas indicaram também às autoridades que dois marroquinos que tinham chegado a Portugal estariam a combater na Síria. Já Abdesselam Tazi nega tudo."Sou inocente. Estou a ser vítima das mentiras do irmão do meu colega. Isto começou em Maio de 2015. Disse-lhe [ao Mohamed] que ia ajudar a trazer a família dele para Portugal para viverem juntos. Ele ficou furioso e ameaçou-me de morte ao telefone. Disse que se eu fizesse isso ele ia à PJ com os seus amigos dizer que sou membro, apoio, recruto e financio o Estado Islâmico. Ele não queria que a família viesse para não descobrirem que cá ele vende haxixe. Ele propôs-me também vender droga ou então guardá-la na minha casa em Aveiro para ele ir lá buscar de vez em quando. Em troca pagava-me. Não quis fazer isso. Então decidiram denunciar-me para terem a confiança da polícia e conseguirem autorização de residência em Portugal.Fui para a Alemanha com o Hicham à procura de trabalho e quando ele foi preso a PJ interrogou-o e aos seus amigos também. Estão todos a dizer mentiras, que sou responsável pela radicalização do Hicham e que exerço forte influência sobre ele.É um pesadelo. Estou inocente e não tenho nada que ver com o terrorismo. Nem de perto nem de longe. Não sou terrorista nem radicalista [sic]. Sou uma pessoa normal e tranquila. A televisão faz de mim o patrão, o chefe terrorista de uma rede do EI em Aveiro. Mas sou um homem de paz e tranquilidade e estou contra todo o tipo de radicalismo ou violência. Tudo isso é contra a minha religião.A minha reputação entre os meus amigos está destruída. A minha vida acabou porque eles vão ter medo de mim. É uma vergonha. Agora estou a viver o dia-a-dia. Não tenho alternativa e oxalá com o tempo e paciência a verdade saia e haja justiça. Deixei o meu país por causa da injustiça. Oxalá saia com as mãos limpas e saia inocente destas acusações. Ninguém foge ao seu destino."