Um troca de mensagens na noite de 22 de maio foi rastilho que levou Ruben Couto, 24 anos, a matar Beatriz Lebre, 23 anos, sua colega no mestrado de Psicologia das Organizações e com quem mantinha uma relação amorosa desde, pelo menos, novembro de 2019. A conversa consta dos elementos recolhidos pela Polícia Judiciária num dos telemóveis dos jovens e encaixa na cronologia dos acontecimentos antes da morte de Beatriz descrita num despacho do Ministério Público, a que a SÁBADO teve acesso.

A relação amorosa com Beatriz Lebre terá começado em novembro de 2019, não sendo, porém, dos amigos próximos - como alguns contaram à SÁBADO - nem da própria família da jovem de Elvas. A mãe e o avô garantiram, aliás, ao Correio da Manhã que Beatriz não namorava com Ruben Couto. "Eram só colegas, a minha neta estava a fazer o mestrado para depois voltar ao Conservatório de Música de Évora", contou José Carlos. Porém, o Ministério Público é claro ao identificar Beatriz Lebre como "namorada" de Ruben Couto. Porém, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, as mensagens trocadas entre o casal indiciarão que o jovem já estaria a par de um segundo relacionamento de Beatriz.

Como seria de esperar, o Ministério Público pediu a prisão preventiva do suspeito, algo que, por estranho que possa parecer, mereceu a concordância do advogado de defesa. Em declarações à SÁBADO, Miguel Matias explica: "Requeri, corroborando a promoção do MP mas não a integralidade dos seus fundamentos, a aplicação da medida de coação de prisão preventiva do meu cliente, por considerar que a colocação do mesmo em casa poderia colocar a sua própria vida em perigo.

ePaper ou encontre-o nas bancas a 03 de junho de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 03 de junho de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO