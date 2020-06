Os pais de Beatriz Lebre, a jovem de 22 anos assassinada pelo colega de mestrado Rúben Couto, de 25, já se constituíram assistentes no processo e vão requerer uma indemnização ao suspeito da morte da jovem. Vão igualmente ter uma intervenção no caso, de forma a ajudar a investigação das autoridades. Tentam contrariar a defesa que poderá ser apresentada por Rúben, de que efetivamente mantinha uma relação amorosa com Beatriz e que o crime não foi premeditado