Rúben Couto, que espancou até à morte a colega de mestrado em Psicologia Beatriz Lebre, com quem terá mantido uma relação amorosa, foi encontrado morto este domingo à noite no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL). Segundo o

, o corpo do homicida, de 25 anos, foi detetado às 23h00. Estava a ser vigiado de hora a hora, pelo que o óbito aconteceu entre as 22h00 e as 23h00.

Rúben Couto confessou ter assassinado Beatriz e ter atirado o corpo ao Rio Tejo. O cadáver da estudante, proveniente de Elvas e a viver na capital portuguesa, foi descoberto no dia 29 de maio pelas autoridades. O homícidio terá ocorrido no dia 22 de maio.



Colega da jovem no mestrado, apresentou-se como muito próximo de Beatriz e ajudou a contactar os amigos, para ver se descobriam algo sobre o paradeiro da também estudante de Música.



O jovem de 25 anos esteve internado no Hospital de São José, com ferimentos considerados graves em ambos os braços. Admitiu aos guardas prisionais da cadeia anexa à sede da PJ, em Lisboa, ter cortado os próprios pulsos.

