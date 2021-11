A propaganda nazi de Mário Machado no Telegram

A detenção de Mário Machado teve origem num inquérito que investiga um apelo de caça ao homem. “Procura-se assassino! Não o entreguem às autoridades se souberem do seu paradeiro, enviem-nos mensagem privada”, escreveu o neonazi nas suas redes sociais em agosto de 2019, tendo como alvo um suspeito de matar a tiro um funcionário da discoteca Lick, no Algarve – e acrescentou ter “850 homens” atrás dele. Desde então, mais nenhuma outra publicação de Machado moveu outro processo por discriminação e incitamento ao ódio e à violência – mas no seu Telegram privado, a que a SÁBADO teve acesso, há mais exemplos.



“A raça branca representa apenas 9% da população mundial. Desses, apenas 2% são mulheres brancas em idade de procriar. A raça branca caminha para a extinção e lutar pela sua sobrevivência é um dever”, escreveu a 2 de setembro, sem indicar a fonte e citando dados étnicos falsos – o termo “raça branca” nem sequer é usado pela comunidade científica. A publicação termina com o lema das SS do Terceiro Reich: “A Nossa Honra Chama-se Fidelidade!” O parágrafo acompanha um videoclipe de uma versão dos Saga do popular tema supremacista Ode to a Dying People (ode para um povo moribundo), canção da banda neonazi RaHoWa (Racial Holy War, ou guerra santa racial).



Além da apologia da supremacia branca, também terá incentivado ao uso de arma para defesa pessoal. Com uma fotografia a acompanhar, escreveu a 1 de outubro: “Vais sair à noite? Não vás sozinho.” Curiosamente, foi uma arma ilegal na posse de Machado que levou à sua detenção durante as buscas da Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ (UNCT).