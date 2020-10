Siga a Sábado nas redes sociais

Foi protagonista de um dos episódios mais carismáticos da política nacional, esteve dezasseis anos à frente da Câmara Municipal de Ponte de Lima e foi Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural durante o Governo de Passos Coelho. Agora, com a política atirada para trás das costas, Daniel Campelo dedica os seus dias às árvores de fruta, às aromáticas e às hortícolas da sua terra natal, a aldeia Navió do concelho de Ponte de Lima. É lá que vive, que dá de comer às suas galinhas logo pela manhã e que ajuda a filha Marta a gerir um negócio de Alojamento Rural. Recebidos com um chá de lúcia lima, afalou com o ex-autarca sobre o mundo rural e os desequilíbrios do país, numa conversa que não poupou nem o Governo nem a oposição (nem o Presidente da República).Estamos nas minhas raízes da parte do meu pai, no lugar de Vilar de Rei, que noutros tempos foi um reguengo real fundado por D. Afonso III. São terras férteis onde o meu avô, o meu pai e, mais tarde, eu e os meus irmãos trabalhámos. A mim, por sorteio, calhou-me esta propriedade que eu tento restaurar e utilizar para não deixar apagar a memória de um tempo difícil, mas também de um tempo bonito que foi a agricultura.Eu cresci e trabalhei muito aqui. Quando tinhas 10 anos, em 1970, o meu pai tomou conta da exploração agrícola. Foi aqui que ganhei o gosto pela agronomia que mais tarde me deu força para tirar o curso de Engenheiro Agrónomo em Lisboa. Depois fui para Inglaterra especializar-me, já como professor da Escola Superior Agrária. Logo a seguir entrei para a Câmara e a vida académica ficou bastante prejudicada, porque durante 20 anos estive no poder local.Eram pouco compatíveis, ainda assim dei algumas aulas na área da equinocultura e de produção de ferragens que era a minha paixão.Acho que posso dizer que foi uma gestão exemplar do ponto de vista da eficácia e do não endividamento. Quando eu saí da Câmara Municipal em 2009, não só tinha pago a divida que a Câmara tinha quando lá entrei, como deixei ao meu sucessor 20 milhões de euros que não era coisa fácil nem comum na época, muito menos nos dias de hoje.Ainda hoje tenho essa motivação. Acho que está na hora do Alto Minho pensar coletivamente em favor das populações. O distrito de Viana do Castelo tem pela frente um futuro enorme, mas tem que dar os passos certos para potenciar esse futuro em termos económicos. Vem agora esse dinheiro, que tanto falam, que eu espero que sirva para estruturar verdadeiramente esse futuro e não para manter os projetos do bonitinho, do lindinho. Se me fosse permitido o conselho de influenciar onde é que preferencialmente deveria ser investido esse dinheiro, acho que seria no turismo. O turismo é uma mola enorme. Era importante que essa grande indústria tivesse aqui uma oportunidade de crescer e de crescer com maior rendimento e valor.Sobretudo no mundo rural! Para mim, as pessoas mais importantes do mundo sempre foram os agricultores e os pescadores, as pessoas que produzem alimentos. A sociedade tem que interiorizar isso. Então se essas pessoas são as mais importantes, acho que dar força ao sector primário, à agricultura e à produção é dar força a um país sustentável. Eu acredito fortemente na agricultura como uma mola económica do país, como uma mistura explosiva para o turismo criar mais valor.Se não é atrativo hoje trabalhar na agricultura, do ponto de vista económica, o Governo e a União Europeia podem fazer com que seja. Eu acho que é muito mais importante que a União Europeia tome a decisão de isentar os agricultores de impostos, até um determinado nível de rendimentos – 200 ou 300 mil euros por ano – do que estar a dar subsídios que muitas vezes vão alimentar pessoas que não precisam desse dinheiro e que apenas colecionam subsídios. Acho que a verdadeira política agrícola comum de coesão passa por favorecer a vida de quem quer viver e trabalhar no campo e manter vivo esse valor que depois funciona como bem-estar para toda a gente e não apenas para os agricultores. E o turismo é, sem dúvida, um dos sectores que mais aprecia um bom campo, uma boa agricultura.As pessoas que passam por aqui levam o conhecimento da nossa cultura rural antiga e das ervas aromáticas. Todos os turistas perguntam, por exemplo, onde é que podem comprar aquilo que eu aqui tenho, ou seja, legumes do agricultor ou frutas sem tratamento. Há algumas pessoas daqui que fornecem cabazes de hortícolas por um preço justo e os turistas ficam agradados com isso, sobretudo os nórdicos e os franceses. Mas nós ainda não temos uma política de incentivo à produção local, como têm por exemplo a França e a Alemanha. Quando fui Secretário de Estado tentei dar alguns passos para agilizar os processos burocráticos da pequena agricultura, do pequeno produtor, mas as leis comunitárias e algumas leis nacionais acabaram por matar um pouco tudo isso. Saí do Governo sobretudo porque verifiquei que o Ministério da Agricultura não tinha capacidade de fazer aquilo que muitas vezes pensa ou quer fazer. E agora nem sequer temos Ministério da Agricultura, temos um ministério que foi minimizado.Falta vontade nacional e europeia. Em Portugal, o dinheiro que o país tem gasto para comprar aviões ou alugar aviões de combate aos incêndios é muito mais do que aquilo que podia ser utilizado para restruturar a floresta e o campo. O gasto de uma hora de avião é suficiente para manter durante não sem quantos meses várias equipas de sapadores florestais. Não é possível Portugal controlar o efeito dos fogos se não houver um tratamento eficaz do território e isso pressupõe gente a viver no território e a trabalhar lá. Se não interiorizam isso é porque de facto não convém a uma ideia de lobby de negócio: é preciso alugar aviões, é preciso comprar carros de bombeiros, etc., e não há ninguém que tenha força para contrariar isso.Eu recomendo que as pessoas visitem programas que já estão em funcionamento. Eu fui a um na Escócia, em 1989, onde havia incentivos às pessoas que viviam na montanha para ficar e tratar da montanha. Não é só para viver, é tratar da montanha, do campo. A Suíça e a França também têm isso, por exemplo. Nós ainda hoje não temos nenhum incentivo para os pastores continuarem a fazer pastorícia na Serra da Estrela ou aqui nas zonas do Alto Minho. Qual é o subsídio que tem um pastor para viver e manter um rebanho de 100, 200, 300 ovelhas? Tem um subsídio por ovelha, à cabeça, que é do meu ponto de vista insignificante para criar as condições para viver com dignidade na serra ou no campo. Dá-me tristeza ver que o orçamento vai provavelmente ser dominado pelo poder de lobby que outros grupos têm que não os agricultores. E mesmo dentro da agricultura, o lobby da agricultura não é o lobby da pequena agricultura de montanha ou de minifúndio, é o lobby das grandes herdades. Mas a realidade do país não é a das grandes herdades.É uma pequena empresa sustentável, com apenas 50 pessoas a trabalhar, mas que tem um grande retorno económico e uma grande aposta tecnológica.Foi um convite que surgiu quando fiquei livre. As pessoas sabiam que eu gostava de agricultura e, sendo este um projeto de terra, vieram ter comigo e perguntaram se eu estava disposto a dar a minha colaboração durante um período de tempo muito curto para fazer uma transição e preparar uma nova gestão. Atualmente tem uma gestão ótima e um bom diretor geral a quem eu presto colaboração. A empresa é o maior produtor de plantas em vaso e exporta para Portugal e para Espanha. A ideia é mesmo as plantas não viajarem muito.Ao importar de acolá está-se a matar o agricultor daqui. Não é possível o agricultor vender produtos abaixo do valor de custo. Isso é um esmagamento que tem acontecido fruto da globalização. Eu não sou contra a globalização, mas acho que o país tem que ter uma estratégia de autossustentabilidade e a agricultura sempre foi um fator de independência nacional em qualquer parte do mundo. O país e a Europa têm que ter uma estratégia de sustentabilidade ambiental e aí têm que dar mais valor à agricultura de produção local.Tem que começar nas escolas, em casa e nas famílias. Tem que ser dito nos programas de televisão. Portugal, por exemplo, não tem nenhum programa de vida rural, morreu com o TV Rural. Se formos a França vemos canais quase completos sobre a vida rural. Com os meios tecnológicos que existem, deviam ser dadas ferramentas para incentivar as pessoas, desde tenra idade, a bons hábitos. Isso melhorava bastante a vida no campo.A desertificação, do meu ponto de vista, não é para quem fica, é para quem parte. Quem fica, fica melhor. Pode ficar mais triste por perder os seus familiares, os seus amigos, mas quem sai do espaço rural para viver nos grandes centros urbanos fica, muitas vezes, com grandes depressões. Hoje vê-se isso: com a Covid esta casa animou-se com casais e famílias que vieram de repente à procura do sossego, para fugir da cidade. A pandemia deveria servir para refletirmos se não há algo de errado na concentração urbana. Os projetos que o Governo faz sempre no meio das cidades, tais como hospitais e universidades, poderiam ser equipamentos pensados para funcionar fora delas, onde a vida tem mais qualidade.A questão das portagens, por exemplo. O país, quando esteve à rasca, aplicou portagens nas vias em que não estavam previstas portagens. Entretanto foi sendo restituído tudo o que tinha sido cortado por imposição da Troika, mas não foi restituída a portagem livre nas zonas que não tinham portagem, porque o Estado precisa desse dinheiro para pagar os exageros e os absurdos do investimento público que são feitos por todo o lado. Agora dizem que vão dar um desconto em algumas dessas vias, mas eu penso que se é para pagar e moderar a danificação ambiental, que se deveria agravar as portagens nas entradas dos grandes centros urbanos para, deste modo, tentar incentivar as pessoas a fugirem desses sítios e a irem viver para onde não existem esses custos. Com isto, iriam aliviar o custo da estrutura de manutenção do país e aumentar o rendimento disponível para que a família pudesse investir na educação e no bem-estar.Porque os decisores vivem efetivamente todos em Lisboa. Para eles é um bocado difícil admitir que para continuarem a viver lá vão ter que pagar mais. Ou seja, o discurso é bonito, mas só para consumo político e da população. Portugal precisa de estadistas. O que temos tido são políticos anões. O conceito que se criou da política é que é uma atividade para malabaristas e isso é muito mau. É bom que a sociedade cuide de arranjar bons líderes e para arranjar bons líderes é preciso dar condições, é preciso que as pessoas não escolham com base no Facebook, no boato, na resposta e na palavra fácil. As pessoas ainda continuam a gostar mais de quem fala bem do que de quem é sério, mesmo que às vezes a seriedade obrigue a dizer não.Condicionar, condicionou, mas não me condicionou a mim. Eu sempre disse que quando fosse eleito que ia fazer aquilo com que me comprometi com os meus eleitores, mesmo que fosse para votar contra o meu partido. A política e o país não podem ser possuídos pelos partidos. Quer dizer, os partidos são um instrumento para fazer boa política e boa governação, mas as pessoas é que contam. Portanto, se eu fui eleito com um determinado compromisso, se eu tive oportunidade de obrigar o Governo a cumprir com aquilo que tinha prometido para o distrito de Viana do Castelo, acho que fui absolutamente justo e honesto. Foi complicado e incómodo para o partido e daí tenha tido alguns problemas, mas que não me reduziram nem me minimizaram na minha condição de homem eleito.Continuo.Não conheço bem o atual presidente. Já falei com ele duas vezes, até para lhe dar alguns contributos. É um jovem que me parece ter boas intenções e boa formação, mas a política precisa não só de jovens com energia, como também de pessoas com experiência para dar segurança às decisões que têm que ser tomadas. Não é só no partido, é no Governo. Eu fico um bocado preocupado quando vejo ministros e secretários de Estado com 30 anos. Há pessoas que, inclusivamente, vão para esses cargos sem qualquer preparação, sem qualquer experiência, só porque estão na agenda política do partido. Eu acho que é preciso que os partidos oiçam bem as pessoas que estão no terreno e que têm experiência de vida real e que não oiçam apenas o diretório.No Adriano Moreira. Tenho alguma dificuldade em ir buscar outros exemplos. Há pessoas que, entretanto, pelo trajeto que tiveram acabaram por ganhar experiência. O próprio Passos Coelho, quando fui para o Governo, era um pouco cético em relação a ele.Porque o achava novo. Era um político que vinha das alas da juventude e ainda não tinha dado provas de vida. É o problema de se fazer só carreira política sem passar por outras áreas. Mas é como lhe disse, tenho alguma dificuldade em reconhecer estadistas, porque se calhar o país e a forma como é vista a política hoje em dia não dá espaço para o estadista que pensa mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições, como dizia o Churchill.Eu desencantei-me com a política partidária. Acho que é mau o discurso de dizer que os políticos são todos fracos. Não é assim, os políticos são os únicos que estão disponíveis para exercer os cargos. As pessoas que têm muita qualidade têm-se manifestado indisponíveis para exercer cargos políticos, porque não veem um reconhecimento social proporcional aos políticos.Exatamente. Talvez por isso é que seja difícil hoje em dia construir grandes estadistas. Se formos pela Europa fora, a única pessoa que eu tenho como referência de uma estadista é a chanceler alemã Angel Merkel e qualquer dia vai-se embora! Já não há Thatchers nem Churchills. A erosão na política é geral, em Portugal e lá fora. Mesmo assim, há pessoas que têm vontade de fazer boa política a quem se deve dar uma oportunidade. O Adriano Moreira não teve essa oportunidade, as pessoas não gostavam do seu discurso, e isso foi uma das minhas grandes tristezas. A questão é: como é que vamos inverter esta situação dando força aos pensadores e dando condições aos políticos bons para que exerçam com regularidade a sua atividade no sentido de dignificar a política?Tenho lido algumas coisas do António Barreto, gosto de algumas coisas que ele escreve. Mas não estou a ver pessoas com muita idade a querer exercer o cargo de ministro ou secretário de Estado, porque é muito desgastante. A política obriga as pessoas a falarem a toda a hora. Eu assisto, por exemplo, ao nosso Presidente da República a falar a toda a hora e a todo o minuto. Um estadista não deve falar a toda a hora nem a todo o minuto, deve falar quando faz falta. Pouco e bem. Sempre fui um defensor do princípio "parco para falar, lesto para ouvir."Não, acho que os dois estão no extremo oposto, estão muito exagerados. Seguramente que o perfil de um chefe de estado deve ser popular, deve estar perto do povo, mas deve falar menos. Tal como os ministros. Eu reparei, do tempo em que estive no Governo – e hoje continuo a achar o mesmo – que os melhores ministros são os que falam menos, porque têm mais tempo para trabalhar. Uma das coisas que eu acho surreal é o tempo gasto dentro dos ministérios a preparar as audições parlamentares dos ministros na Assembleia da República. Durante as semanas que precedem a audiência de determinado ministro, os serviços do ministério não fazem mais nada do que estudar hipotéticas perguntas que sejam postas na Assembleia da República ao seu ministro. Isso é ridículo! Por que é que há-de ser vergonhoso um deputado fazer uma pergunta ao ministro na Assembleia da República e o ministro não saber responder a essa pergunta? Ele não tem que saber tudo ao pormenor do que se passa nos seus serviços, porque isso é impossível. Quem sabe ou quem aparenta saber isso tudo, não passa de uma sabedoria artificial com base num esforço dos serviços que estão continuamente a preparar a audição do ministro, quando os serviços deveriam preparar a estruturação do país.Não sei, tenho as minhas dúvidas, porque este Governo é muito marcado pela dependência e pelo condicionamento à esquerda. A esquerda tem uma agenda que eu acho que é irrealista relativamente ao futuro do país. Este Governo, que não tem maioria estável, não tem, do meu ponto de vista, dado os passos que o país precisa para se restruturar.A direita está numa encruzilhada, está numa situação titubeante. Se as pessoas acham que o discurso radical do líder do Chega aponta as palavras a algumas verdades, se acham que isso é suficiente para justificar confiança, hão-de verificar que não é assim. Para se construir o futuro tem que haver compromissos, cedências, tem que haver um discurso de moderação e de tolerância e, sobretudo, de verdade. Acho que se queremos mudar o mundo é importante investir na educação das pessoas. Eu sigo a palavra do Nelson Mandela: a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Continuo a achar que esse é um investimento estruturante que o país deve fazer, até para as pessoas aprenderem a ler no discurso político a verdade e o oportunismo. Hoje as vitórias eleitorais são muitas vezes por oportunismo.Isso encaixa no descontentamento com os políticos. Mas eu acho que é uma questão social. Quando as pessoas dizem que os nossos políticos são fracos, eu não digo isso. A nossa sociedade é que ainda não tem capacidade para fazer distinção entre os bons chefes e os maus chefes, os bons líderes e os maus líderes, os líderes com valores e os líderes sem valores. Há uns que se aproveitam dessa indefinição ou dessa falta de esclarecimento para tentar ganhar vantagem. Tudo o que já se passou no passado noutros países verificou-se que era uma fraude, uma desilusão, porque aquilo que esses políticos aparentam no discurso, não corresponde no conteúdo. Portanto, se estão à espera de resolver os problemas do mundo com radicalismos, hão-de perceber que isso nunca resolveu o problema em lado nenhum no mundo e que só levou, inclusivamente, a desastres sociais terríveis.É a educação, não há outro caminho.Sim. Se houver um país educado, se houver cidadãos educados, sabem que o mundo rural é o principal palco de vida. O mundo começou por ser rural e não urbano. Se calhar é tempo de voltar um pouco atrás e ver como é que podemos corrigir os excessos que se criaram com a alteração do mundo. Se não houver agricultura e espaço seguro para a produção de alimentos e equilíbrio nesses espaços, o mundo é inviável. No limite, a agricultura é a garantia da sobrevivência da vida das pessoas que também vivem nas cidades. As pessoas que estão na cidade têm que pagar para os que tratam do campo e do espaço rural e isso é também uma vantagem para as pessoas que estão na cidade e que não têm que estar aqui a trabalhar. Veja o absurdo que é a água: a água em Portugal é mais barata nos sítios onde não há água e mais cara onde ela existe. Que absurdo as pessoas que vivem no Gerês, onde corre água todos os dias da montanha, terem de pagar mais do que em Lisboa, onde a água viaja centenas de quilómetros para abastecer uma cidade. O país que se preocupa com a coesão deveria saber que o preço da água não pode ser mais barato em Lisboa do que no espaço rural.Achei bem e com muitas mais possibilidades hoje do que as que tinha antes. Eu estou à vontade para falar, porque até tirei o meu curso de ciclo preparatório na telescola. Portanto, a televisão funcionou naquele tempo para facilitar a educação de quem tinha dificuldades enormes em ir e vir das cidades para estudar lá. Eu tirei o curso na telescola e levei um cartão que me permitiu a entrada no liceu. Se a televisão tiver oportunidade de certificar as habilitações que eu tenho para amanhã poder adquirir o meu emprego qualificado, a televisão está a fazer um papel educativo e formativo.A televisão, e sobretudo a RTP, devia ser um canal de comunicação orientada para educar. Eu preferia a RTP com uma audiência de 5% a fazer o papel educativo do país, do que ter a RTP com 20 ou 15% a fazer o mesmo que os outros fazem. É por isso que a RTP existe, é para educar e formar o país. Só faz sentido a existência de canais oficiais se eles fizerem a diferença em termos de missão não orientada em função da maximização dos resultados, mas em função da maximização do efeito sobre a população a nível dos objetivos que se quer atingir. Eu acredito que Portugal deve começar por aí: qual é o papel da RTP em Portugal? É dar o que dão os outros ou dar o que faz falta?Não temos um programa sobre ruralidade, não temos um programa sobre desporto – temos vários, mas são dominados por futebol. Acho que um dos grandes desequilíbrios que o país tem é o excesso de importância que tem dado ao futebol. Mas essa responsabilidade é da sociedade coletivamente. A televisão e os media dão importância ao futebol porque o futebol traz contratos de publicidade. Isso vai-se induzindo no comportamento das pessoas e das crianças. Hoje já se veem crianças com cinco anos que vão ao futebol e choram quando perdem, mas provavelmente não choram quando o país está a arder com os incêndios, não choram quando o país está em dificuldades. Criou-se uma desproporção enorme do futebol em relação à sociedade.Tenho uma, que é a ginko biloba, considerada a árvore da vida, que foi plantada para celebrar o facto da minha mulher ter vencido a batalha do cancro. Tenho outras de algumas pessoas que me eram queridas e que morreram, de pessoas que foram em viagem e me trouxeram uma planta. Ou que se lembraram do meu momento de entrada e de saída no Governo.Tenho uma anona.Não sei, as pessoas deram-me, "toma lá para te entreteres agora".Infelizmente não consigo dormir muito mais do que cinco horas e meia, seis horas e dou de comer às galinhas. Solto-as para o campo para comerem erva. Se eu as soltar muito cedo, a raposa vem e come-as, já me aconteceu isso. Trato do jardim, da horta, das plantas, da escolha da plantação. Tenho pessoas que me ajudam a fazer esses trabalhos mais duros, porque tenho um problema de saúde que não me permite fazer muitos esforços. Leio bastante, convivo com os meus amigos e agora ajudo aqui a Marta a fazer check-ins, check-outs. Tenho muito gosto em receber os turistas, sobretudo quando são estrangeiros que vêm conhecer a nossa cultura. As pessoas ficam deliciadas quando eu conto como era e como é aqui a vida. É por isso que Portugal tem que interiorizar que tem que se fazer valer por aquilo que os outros não têm.