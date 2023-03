Casa de Luís Filipe Vieira arrestada pelo tribunal

Moradia do ex-presidente do Benfica fica em Marisol (Corroios) e está agora a ser leiloada.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A casa de Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, localizada em Marisol (Corroios), foi arrestada pelo tribunal, avança o Record.



Trata-se de um T5, situado numa zona próxima de praias muito concorridas.







CM

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Luís Filipe Vieira afastou-se da liderança do Benfica, em julho de 2021, depois de ter sido envolvido em vários processos judiciais que envolvem as suas finanças e ter sido constituído arguido por crimes de fraude fiscal no âmbito do caso Saco Azul. No âmbito deste processo, Vieira foi recentemente acusado pelo Ministério Público de três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documento, em regime de coautoria.Leia mais no Record