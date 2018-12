Manuel Pinho aproveitou para fazer uma longa exposição na qual repetiu a tese de que a factura da energia é alta por ser "uma vaca leiteira" para o Estado.

Manuel Pinho começou a audição a anunciar que não pretendia responder aos deputados sobre as suspeitas de ter recebido uma avença do BES ou beneficiado a EDP. Mas aproveitou para fazer uma longa exposição na qual repetiu a tese de que a factura da energia é alta por ser "uma vaca leiteira" para o Estado. E se apresentou como vítima.



A tese de defesa de Manuel Pinho é a de que se tornou num alvo a abater por alegadamente ter afrontado interesses poderosos.



"Tornei-me no alvo a abater", afirmou taxativamente o ex-ministro de José Sócrates, que acredita que isso aconteceu por ter impedido "que a Iberdrola tomasse conta da EDP", assim como fez frente a uma tentativa de controlo da eléctrica nacional pela italiana ENI.



De resto, no quadro traçado por Pinho na sua intervenção ainda antes das perguntas dos deputados na comissão de inquérito às rendas excessivas no sector eléctrico, a sua batalha contra o nuclear e a aposta nas renováveis assim como a sua alegada luta para não subir a factura da electricidade em Portugal fez com que se tornasse alvo de todas as pressões.



"Não sou um herói", disse, antes de explicar que só não se demitiu porque de outro modo não teria "coragem para se ver ao espelho" por estar a desistir da sua luta de defesa da EDP em relação a interesses estrangeiros.



Dentro desta lógica, ainda usou de ironia para aludir ao facto de a comissão de inquérito estar a decorrer em Português.



A tese do porquinho e o Papa Francisco



"Aproveitem! Da próxima vez podemos ter de falar em Mandarim ou em Inglês porque a EDP pode ser tomada por um fundo abutre", atirou aos deputados, numa exposição em que até exibiu slides com gráficos e títulos como "Tese do Porquinho".



"Por mais bolota que se dê ao porquinho, ele não engorda", disse, exibindo um gráfico que mostra que os lucros da EDP não aumentaram apesar da subida das tarifas. E até citou António Guterres e o Papa Francisco para defender a sua opção no apoio às energias renováveis, apresentando-se como alguém que resistiu ao lóbi do nuclear.



"Sou e sempre fui partidário das energias limpas", declarou. Antes de voltar a afirmar que não é nem foi político e que a sua passagem pela política o prejudicou a si e à sua família.



"Acreditem que o cidadão comum está sobretudo interessado em que a factura da eletricidade baixe não em discutir tecnalidades", defendeu, assegurando, mais uma vez - como tinha feito na audição da Comissão de Economia - que a factura da electricidade em Portugal só é das mais altas da Europa graças à "voracidade fiscal" do Estado e não a alegadas rendas excessivas pagas ao sector, que continua a desmentir.