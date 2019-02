O ex-ministro da Economia terá apelado para que a administração da universidade não revelasse informações à imprensa portuguesa sobre quem lhe pagava o salário.

O ex-ministro socialista da Economia Manuel Pinho voluntariou-se para dar aulas na Universidade de Columbia. Nessa proposta, terá sugerido o patrocínio da subsidiária americana da EDP para pagar o seu salário.



A informação está a ser avançada pelo jornal Observador que teve acesso a um conjunto de novos 'e-mails' que foram apensos ao processo das "rendas excessivas" da EDP, depois de a referida instituição de ensino ter-se mostrado disponível para partilhar com o Ministério Público toda a documentação relacionada com a contratação de Manuel Pinho como professor.



Esta nova versão contraria a que tem sido avançada repetidamente pela EDP que afirma que quer a proposta para o patrocínio de 1,2 milhões de dólares (cerca de 980 mil euros), como a contratação de Manuel Pinho, deram-se por iniciativa da Universidade de Columbia.



Estes indícios, na visão do Ministério Público (MP), reforça o indício de que Pinho terá praticado um crime de corrupção e de participação económica em negócio que recaem sobre António Mexia e João Manso Neto e os indícios da prática de corrupção ativa imputados a Manuel Pinho.



Segundo o MP, as aulas na universidade norte-americana serviam como contrapartida pelos alegados favorecimentos de Manuel Pinho à EDP nos contratos Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) que a empresa celebrou com o Estado.



Segundo os e-mails citados pelo jornal Observador, o ex-ministro da Economia pediu várias vezes aos responsáveis norte-americanos para não contarem à imprensa portuguesa que foi a EDP quem patrocinou o curso em questão.



"Em Portugal, a situação é semelhante à da Alemanha antes da II Guerra Mundial. É muito perturbadora e perigosa", escreveu Pinho em março de 2012 a um destes responsáveis. "É por isso que gostaria que existisse controlo total se os jornalistas portugueses ligarem (…) as respostas têm de ser muito claras: não", acrescentou o antigo ministro.