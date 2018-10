A transportadora aérea conseguiu mais de metade do valor que estava acumulado em Luanda e que atingia os 120 milhões no final do ano passado.

A TAP já conseguiu transferir mais de metade do dinheiro que tinha retido em Luanda no final do ano passado, por falta de divisas. A companhia aérea portuguesa tinha 120 milhões de euros no país africano, mas não foi ainda possível apurar com exactidão o valor que já terá chegado a Portugal.



No final do ano passado, a empresa liderada por Antonoaldo Neves tinha uma dívida de curto prazo de 80,8 milhões do Estado angolano por incapacidade de retirar o dinheiro de Angola, e só agora conseguiu recuperar mais de 60 milhões de euros, avança o jornal Público esta terça-feira.



As dificuldades no repatriamento de fundos levaram a que estivesse depositado o equivalente a 41,6 milhões de euros (mais cerca de seis milhões face a 2016, divididos em kwanzas, dólares e euros), o que elevou o valor total para os 122,4 milhões de euros. Grande parte do valor que já veio para Portugal terá sido chegado sob a forma de depósitos, uma vez que as obrigações têm um calendário próprio e é necessário esperar que elas cheguem à maturidade para recuperar o dinheiro.



O processo de recuperação do dinheiro por parte da TAP ainda está a decorrer.



A entrada destes mais de 60 milhões de euros aconteceu nos meses anteriores à visita oficial a Luanda do primeiro-ministro, António Costa, nos dias 17 e 18 de Setembro





A TAP está actualmente a investir em novos aviões e contratações, embora tenha uma dívida de 600 milhões de euros para pagar à banca, que se prevê começar a abater em Novembro deste ano, com o pagamento de 10 milhões de euros mensais, lembra o jornal Público.