Dados são ainda provisórios mas Direção-Geral de Saúde considera que são "números preocupantes".

A mortalidade de crianças até um ano de idade aumentou em Portugal no ano passado. Entre janeiro e dezembro de 2018 foram registados 289 óbitos nesta faixa etária, segundo dados da Direção-Geral de Saúde (DGS). Um aumento significativo quando comparado com 2017, em que foram registadas 229 mortes de crianças. Ou seja, são mais 60 óbitos, o que corresponde a mais 26%.



De acordo com fonte da DGS, "oos dados de 2018 ainda não estão devidamente tratados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e também ainda é prematuro avançar com uma justificação e com as causas de morte, o que só será possível depois de feita a sua avaliação, mas mesmo assim são números preocupantes".



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.