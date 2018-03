Trinta e oito cães foram esta quinta-feira retirados de uma habitação em Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, pela PSP, e encaminhados para o canil municipal, disse hoje à agência Lusa fonte do executivo camarário.A retirada dos animais, "de forma coerciva", por elementos da PSP e da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira resultou de "uma sequência de denúncias", de vizinhos, de "maus cheiros e ruído", segundo explicou à Lusa a vereadora com o pelouro da Acção Social, Fátima Antunes."Trata-se de uma senhora com problemas de saúde mental. Já há algum tempo que nos tinham chegado queixas de maus cheiros e de ruído e, desde aí, que a Câmara fez várias diligências, para verificar a situação, mas ela nunca nos tinha aberto a porta", justificou.A autarca explicou que a oportunidade para comprovar a existência dos animais foi quando a proprietária esteve internada no hospital: "Aí os técnicos puderam comprovar e solicitar as autorizações necessárias para se poder actuar", apontou.Os 38 cães (30 adultos e oito cachorros) foram encaminhados para o canil de Vila Franca de Xira, onde "serão tratados até terem condições de ser adoptados".Já a proprietária dos animais, uma septuagenária, encontra-se actualmente internada num lar.