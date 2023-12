Mais de 2,2 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe

Mais de 2,2 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe entre 29 de setembro e 24 de dezembro, indica o mais recente relatório da vacinação sazonal da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado.







REUTERS/Nicky Loh

Desde o início da campanha de vacinação sazonal, foram vacinadas 1.797.328 pessoas com o reforço sazonal contra a covid-19 e 2.266.010 pessoas contra a gripe.Das vacinas administradas contra a covid-19 a maior parte foi dada nas farmácias, com mais de 1,2 milhões de vacinas. Quer nas farmácias quer no Serviço Nacional de Saúde (SNS) nos últimos sete dias contabilizados houve um aumento de 12% de vacinação.Quanto às vacinas da gripe a maior parte também foi administrada nas farmácias, 1.603.398, contra 662.202 no SNS. Contabilizando os dois locais houve um aumento de vacinação nos últimos sete dias de mais de 29%.Quanto ao número de vacinas por grupo etário, os dados da DGS, em articulação com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), indicam que a cobertura vacinal é superior em relação à gripe. Do total de pessoas com 60 ou mais anos a cobertura vacinal atinge 61,87%, enquanto em relação à covid-19 está em 52,35%.