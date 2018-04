A sessão solene do 25 de Abril iniciou-se hoje pelas 10:02 ao som do hino nacional, depois da entrada do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sala das sessões do parlamento, com um cravo vermelho na mão.O Presidente da República chegou ao hemiciclo do parlamento um minuto depois das 10:00, de cravo vermelho na mão, envergando gravata no tom azul celeste que costuma usar, tendo-se ouvido o hino nacional tocado pela banda da GNR, entoado em coro pelos presentes.Antes, Marcelo Rebelo de Sousa cumprimentou os antigos Presidentes da República Cavaco Silva e Ramalho Eanes, que se encontravam na sala do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, numa altura em que o antigo chefe de Estado Jorge Sampaio já se encontrava sentado na galeria.Os tons de vermelho pontuam o hemiciclo do parlamento, entre os cravos vermelhos, que são uma constante ao peito dos membros do Governo, dos deputados das bancadas do PS, PCP, BE e PEV, mas também de muitos sociais-democratas, incluindo o seu presidente, Rui Rio.Alguns deputados dobraram a cor rubra com uma gravata a condizer, como o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, bem como o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.Entre as deputadas, muitas optaram pelo vermelho integral, caso das socialistas Isabel Moreira e Wanda Guimarães, enquanto a sua companheira de bancada Isabel Santos enverga verde bandeira integral, em que se destaca um cravo vermelho, à semelhança da deputada comunista Rita Rato.Na chegada ao parlamento, o líder do PSD, Rui Rio, foi dos mais madrugadores, encontrando-se dentro do hemiciclo do parlamento pelas 09:20, numa altura em que poucos convidados ali se encontravam, entre os quais o antigo presidente do CDS e ex-ministro do Estado Novo Adriano Moreira e o histórico comunista Domingos Abrantes.Como habitualmente, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou pelas 09:45, sem cravo, e recebeu honras militares, escutou o hino nacional e passou revista à Guarda de Honra, acompanhado pelo presidente da Assembleia da República.Ainda antes de entrar pela porta principal da Assembleia da República, o chefe de Estado recebeu um cravo, que levou na mão direita, tal como nas anteriores sessões solenes a que presidiu.O primeiro-ministro, António Costa, chegou à Assembleia da República à hora prevista, 09:30, de gravata azul e sem cravo, mas este foi-lhe dado nos Passos Perdidos, tendo colocado a flor na lapela.Rui Rio 'estreou-se' hoje nas sessões solenes do 25 de Abril como presidente do PSD, já que foi deputado entre 1991 e 2001.Já dentro da sala do plenário, Costa cumprimentou Rio, que assistirá à sessão na primeira fila dos convidados.Antes de começar a sessão solene, houve tempo para algumas conversas: minutos antes das 10:00 as três mais altas entidades do Estado português -- Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e António Costa -- trocaram breves impressões.Cerca de meia hora antes de começar a sessão, a conversa era entre vários ministros do actual Governo: Mário Centeno, Adalberto Campos Fernandes, Francisca Van Dunem e Luís Castro Mendes, a que se juntou o capitão de Abril Vasco Lourenço e o antigo director-geral da Saúde Francisco George.A sessão solene será composta pelos discursos dos representantes dos grupos parlamentares: o deputado único do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), André Silva, o deputado do PEV José Luís Ferreira, o deputado Paulo Sá, do PCP, Ana Rita Bessa, do CDS-PP, Isabel Pires, do BE, Elza Pais, do PS, e Margarida Balseiro Lopes, do PSD.A sessão encerra com os discursos de Ferro Rodrigues e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que assistirá, com as outras figuras do Estado, à actuação do Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, que interpretará a canção de José Afonso "Traz outro amigo também".