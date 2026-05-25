Sete concelhos do distrito de Faro em perigo máximo de incêndio

O perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até sexta-feira devido à previsão de tempo quente, com temperaturas acima dos 30 graus Celsius em algumas regiões do país.

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Sete concelhos do distrito de Faro apresentam esta segunda-feira perigo máximo de incêndio enquanto o nordeste transmontano, região centro e Alentejo estão em risco muito elevado e elevado num dia em que são esperadas temperaturas até aos 35 graus.



Bombeiros combatem incêndio florestal com apoio aéreo em Portugal Lusa

Segundo informação disponível no 'site' do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os concelhos de Aljezur, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira estão em perigo máximo de incêndio rural e outros nove concelhos do distrito de Faro a muito elevado e elevado.

Vários concelhos dos distritos de Santarém, Leiria, Castelo Branco, Beja, Vila Real, Viseu, Coimbra, Guarda, Évora, Portalegre e Bragança apresentam perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até sexta-feira devido à previsão de tempo quente, com temperaturas acima dos 30 graus Celsius em algumas regiões do país.

A região do Algarve vai manter-se nos próximos dias com alguns concelhos em perigo máximo de incêndio e vários concelhos de outros distritos estão com risco muito elevado e elevado.

O risco aumenta e surge alargado a quase todo o território continental na quinta e na sexta-feira.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.