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Portugal

Bloqueio total. Lisboa sem agendamentos para renovar cartão

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 07:00

No distrito de Lisboa não é possível marcar em nenhum concelho. No Porto e em Setúbal espera-se dois meses. Por falta de funcionários, há quem faça mais de 100 km para ter o documento de identificação. IRN diz que "tal não indica que o serviço esteja indisponível".

A validade dos cartões de cidadão dos dois filhos de Patrícia Monteiro caduca no mês de junho. Como têm 18 e 23 anos, a renovação do documento tem de ser presencial (até aos 25 anos é obrigatório, depois pode ser tratado através do balcão digital). A família vive no concelho de Mafra, e quando Patrícia começou a tentar agendar o atendimento, não estava disponível. Alargou o círculo de procura uma e outra vez. Simulou no site do Instituto dos Registos e do Notariado (siga.pt) marcações para todos os balcões do distrito de Lisboa, mas nenhum oferecia essa hipótese. Acresce que o filho mais novo terá um exame nacional dentro de duas semanas e precisará do documento de indentificação.

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