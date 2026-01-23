Mau tempo: Proteção Civil registou quase 350 ocorrências até às 23:00

A maioria das ocorrências está relacionada com queda de árvores (100), 89 limpezas de pavimento e 70 inundações.

Portugal continental registou entre as 00:00 e 23:00 desta quinta-feira 349 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afetaram sobretudo a região Norte e Centro, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.



Proteção Civil registou quase 350 ocorrências Vítor Mota

Registaram-se ainda 51 quedas de estrutura e 38 movimentos de massas ou quedas de taludes, referiu à Lusa o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Telmo Ferreira, num balanço pelas 23:15.

No balanço anterior, entre as 00:00 e as 17:30, tinham sido registadas 130 ocorrências relacionadas com o mau tempo causado pela passagem da depressão Ingrid.

A região Centro é a que regista mais ocorrências, com 128, seguida do Norte (116), Lisboa e Vale do Tejo (91), Alentejo (13) e Algarve.

Telmo Ferreira explicou ainda que não existem registos de danos relevantes ou feridos na sequência destas ocorrências.

Têm ocorrido inundações pontuais por transbordo de ribeiras, que têm sido analisadas pelos municípios onde ocorrem, sem causar grande preocupação, acrescentou.

A Proteção Civil colocou quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 entre hoje e sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.

Este nível está em vigor desde as 16:00 de hoje até às 23:59 de sábado.

Em conferência de imprensa na sede da ANEPC, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, o comandante nacional deste organismo, Mário Silvestre, explicou que, "à exceção do Alentejo Central e do Baixo Alentejo, todo o país" vai estar sob este nível de prontidão (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado).

Prevê-se chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitido vários avisos, inclusive para os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, que vão estar sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) por causa da neve a partir das 00:00 de sexta-feira.