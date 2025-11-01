Sábado – Pense por si

Portugal

Reitores e investigadores defendem maior articulação entre ciência e inovação sem fusão de agências

Lusa 16:54
As mais lidas

A posição foi subscrita pelos reitores das universidades de Coimbra, do Minho, do Porto, de Lisboa e do ISCTE e Rui Vieira de Castro.

Reitores e investigadores reconhecem a necessidade de reforçar a articulação entre a ciência e a inovação, mas defendem que a resposta ao problema implica outras medidas que não a fusão das duas entidades de financiamento.

Universidades defendem articulação entre ciência e inovação, sem fusão de agências
Universidades defendem articulação entre ciência e inovação, sem fusão de agências Mariline Alves

A posição, enviada ao Governo na sexta-feira e divulgada hoje, foi subscrita pelos reitores das universidades de Coimbra, do Minho, do Porto, de Lisboa e do ISCTE e Rui Vieira de Castro, e pelos vice-reitores para a investigação da Universidade de Lisboa e do ISCTE.

Do lado dos investigadores, assinam também Alexandre Quintanilha, o presidente do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, Manuel Sobrinho Simões e Mário Figueiredo, do Instituto de Telecomunicações.

A carta surge depois de o ministro da Educação, Ciência e Inovação ter manifestado a intenção de ouvir a comunidade científica sobre a nova Agência de Investigação e Inovação (AI2), que vai aglutinar a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e a Agência Nacional de Inovação (ANI).

Reconhecendo como positiva a aposta na inovação e na ciência, bem como os objetivos de reformar o funcionamento e organização das agências de financiamento, os subscritores argumentam, no entanto, que a fusão das duas entidades não responde a esse desígnio.

"São necessárias medidas que promovam a articulação na base do sistema e gerem dinâmicas de interconhecimento e de colaboração", referem, sublinhando mais-valias na manutenção de duas agências autónomas: uma focada nos projetos de investigação, com tutela exclusiva da ciência, e, outra especializada na investigação e desenvolvimento do setor empresarial, investigação em consórcios e inovação, com tutela conjunta da ciência e da economia.

Quanto a medidas concretas, os subscritores sugerem, por exemplo, a criação de estruturas flexíveis, constituídas por investigadores, empreendedores e empresas, que analisem o valor potencial do conhecimento gerado e as possibilidades de aplicação.

"Desta avaliação poderá resultar a criação de 'startups', o registo de patentes ou o encaminhamento para testes laboratoriais, para empresas ou para entidades do setor público das soluções identificadas", explicam.

A questão das patentes merece também destaque, com uma proposta para criar junto da atual ANI um gabinete de avaliação e apoio ao registo e gestão de patentes, que ajude a ultrapassar as dificuldades no registo e na valorização da propriedade intelectual.

Reitores e investigadores defendem também o lançamento de novos concursos que permitam aceder a um financiamento complementar com vista ao desenvolvimento das componentes de inovação dos projetos de investigação e, igualmente, novos concursos dirigidos a candidaturas conjuntas entre empresas, instituições de ensino superior ou institutos de investigação com "ideias e desafios de mercado que necessitam de conhecimento".

Essas ideias seriam avaliadas pela entidade financiadora "e, se consideradas adequadas, a entidade empregadora poderia beneficiar do financiamento para subcontratar entidades do sistema científico".

Por outro lado, propõem ainda que os fundos do Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial possam ser utilizados para contratar projetos de inovação às entidades do sistema científico e tecnológico nacional.

O decreto-lei que cria a nova agência foi aprovado pelo Governo em 04 de setembro e aguarda promulgação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, segundo o ministro da Ciência, já solicitou esclarecimentos ao executivo sobre o diploma.

Na sexta-feira, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação anunciou que vai ouvir, a partir de terça-feira, representantes das comunidades científica e de inovação para discutir a forma de funcionamento da AI2.

Alguns dos reitores e investigadores que assinam a carta enviada agora ao Governo já tinham escrito à Presidência da República em setembro a manifestar preocupação com a extinção da FCT.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber crónicas

Defesa Institucional para ciberataques!

Nenhuma tecnologia, por mais avançada, pode compensar a falta de consciência e responsabilidade humana. O erro humano continua a ser a principal causa de incidentes de segurança — e isso não resulta de má-fé, mas de desinformação e hábitos incorretos.

Menu shortcuts

Reitores e investigadores defendem maior articulação entre ciência e inovação sem fusão de agências